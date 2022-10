Al Khelaifi acquisisce quote del Braga: «Portogallo con forti radici nel calcio»

Qatar Sports Investments ha acquisito il 21,67% del capitale sociale dello Sporting Braga, club portoghese

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG e Qatar Sports Investments, ha acquisito il 21,67% del capitale sociale dello Sporting Braga, club portoghese. Di seguito riportiamo le sue parole in merito.

LE DICHIARAZIONI – «Qatar Sports Investments è orgogliosa di investire in aziende e marchi sportivi in ​​tutto il mondo, consentendo loro di raggiungere il loro pieno potenziale. Il Portogallo è un paese con forti radici nel calcio, con tifosi appassionati e allenatori all’avanguardia nel settore giovanile. in Lo Sp. Braga è un’istituzione che è un esempio in Portogallo, con storia, grandi ambizioni. Un’eccellenza riconosciuta dentro e fuori dal campo».