Albertini sul derby: «Conte non vuole sbagliare questa partita»

Demetrio Albertini, presidente del settore tecnico della Figc, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il derby di Milano

Di derby ne ha giocati tantissimi. Demetrio Albertini, presidente del settore tecnico della Figc, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: «Sarà una partita bellissima, l’Inter può raggiungere la Juventus. Sarà una grande sfida tra Lukaku e Ibrahimovic. Conte non vuole sbagliare questa partita, anche i giocatori sanno quanto vale. Pioli deve invece alzare l’attenzione per far dare il massimo».