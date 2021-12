Juventus Genoa, Zangrillo: «Massimo impegno da parte nostra»

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha parlato prima del fischio d’inizio della gara con la Juventus. Le dichiarazioni

Le parole di Alberto Zangrillo nel pre match della sfida del suo Genoa contro la Juventus. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:

STABILITA’ – «Al Luna Park ci si diverte. Il calcio è un gioco ma lo prendiamo in maniera seria, sappiamo le responsabilità che ci attendono. Massimo impegno».

TANTI ASSENTI – «Prima della partita, con questi problemi, un presidente come me non deve turbare l’equilibrio che ora è importante. So che la squadra che oggi scende in campo contro una grande Juve ce la metterà tutta».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24