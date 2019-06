Albinoleffe, Zaffaroni sarà il nuovo allenatore: i dettagli

L’Albinoleffe ha scelto Zaffaroni per la guida del club. Trattativa praticamente conclusa, ecco i dettagli

L’Albinoleffe ha deciso: sarà Marco Zaffaroni il nuovo allenatore del club.

Come riporta Gianlucadimarzio.com, una volta definiti gli ultimi dettagli arriverà l’annuncio. L’ufficialità è prevista per la prossima settimana.

L’Albinoleffe ha scelto di puntare su Zaffaroni in ragione del suo operato al Monza: il tecnico ha riportato il club lombardo in Serie C e nella scorsa stagione ha disputato con la squadra la finale Coppa Italia Serie C e i playoff.