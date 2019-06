Albiol Napoli, De Laurentiis: «Se va via ci fa solo un piacere»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato del futuro di Albiol, sempre più lontano dal capoluogo campano

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato tra i vari argomenti anche di Albiol. Il futuro del calciatore pare esser sempre più lontano dal capoluogo campano.

Ecco le sue parole: «Albiol ha comunicato il suo disinteresse a continuare con noi. Ma ci sono vari problemi anche caratteriali, è un giocatore che dà alcuni problemi e a volte fa le bizze. Giuntoli dovrà parlarne con lui. Noi non vogliamo obbligare nessuno a restare, anche per la sua tenera età, se vuole andare via ci fa una cortesia».