Albiol: «Napoli, il sogno rimane lo scudetto» – VIDEO

Dal ritiro della Nazionale spagnola l’ex difensore centrale del Napoli Raul Albiol ha parlato degli azzurri e degli obiettivi che la squadra di Ancelotti deve avere. Le sue parole.

SCUDETTO – «Sono tanti anni che il Napoli prova a vincere lo scudetto. Purtroppo non ci è ancora riuscito ma non deve smettere di crederci, ha una squadra fortissima e le carte in regola per provarci quest’anno»