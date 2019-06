Aldair su Koulibaly: «Speravo potesse togliere lo scudetto alla Juve»

Pluto Aldair è stato premiato a Napoli all’interno della cerimonia di Football Leader. Le dichiarazioni dell’ex difensore della Roma

(Dal nostro inviato Andrea De Falco) – È presente anche il grande Pluto Aldair a Napoli all’interno della cerimonia del Footbal Leader. L’ex difensore giallorosso ha parlato del calcio italiano e di calciomercato. Curiosa battuta su Koulibaly, sul quale Aldair riponeva le speranze per togliere lo scudetto alla Juve.

Battuta anche sul futuro allenatore della Roma. In platea vi era Sven Goran Eriksson (che riceverà pure lui un premio) e il brasiliano ha sponsorizzato il suo vecchio allenatore come profilo ideale per succedere a Ranieri, tra le risate generali.