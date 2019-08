Alderweireld Roma, c’è il sì del difensore: si tratta col Tottenham

Roma e Tottenham non hanno l’intesa per Alderweireld ma il giocatore ha detto sì al trasferimento in Serie A

Toby Alderweireld ha detto sì al trasferimento alla Roma. E’ questa la notizia riportata quest’oggi dalla Gazzetta dello Sport. Il giocatore, che guadagna attualmente 4,5 milioni l’anno e ha un solo anno di contratto con il Tottenham, potrebbe ottenere un triennale da 3,5 milioni.

Il problema è solo uno: la società londinese non vuole scendere sotto la richiesta di (almeno) 25 milioni di euro. Non pochi per un trentenne a cui bisognerà poi assicurare un contratto importante. Si tratta.