Alessio: «Conte mi voleva all’Inter ma volevo una nuova sfida»

Angelo Alessio, da 8 anni nello staff di Conte, ha rifiutato la proposta di approdare con lui all’Inter. Le dichiarazioni

L’allenatore Angelo Alessio, da 8 anni nello staff di Conte prima alla Juve, poi in Nazionale e dopo al Chelsea, ha rifiutato l’offerta del leccese di seguirlo all’Inter. Il tecnico ha spiegato così la scelta di approdare in Scozia, al Kilmarnock, ai microfoni di Herald Scotland.

«Antonio Conte mi ha offerto l’opportunità di seguirlo all’Inter e mi ha detto che ero pazzo a non andare. Ma dopo otto anni insieme arriva il momento in cui vuoi di più. Vuoi una nuova sfida, e per questo motivo gli ho detto del mio desiderio di diventare allenatore» ha dichiarato il tecnico.