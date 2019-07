Alex Morgan attacca Ronaldo sui social: «Icona della corruzione» – FOTO

La campionessa del Mondo con gli Stati Uniti, Alex Morgan, ha attaccato Cristiano Ronaldo sui social.

Tramite un tweet, l’attaccante dell’Orlando Pride, ha condiviso un articolo di Vice dal titolo «Ronaldo è un’icona della corruzione nello sport». Il tweet è stato accompagnato dalla scritta: «Questo è grande giornalismo».

Now this is great journalism. https://t.co/yg0OuDKJlG

— Alex Morgan (@alexmorgan13) July 23, 2019