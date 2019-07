Algeria-Nigeria, Mahrez trascina i suoi in finale

L’Algeria vola in finale di Coppa d’Africa trascinata da Mahrez. Il fantasista del Manchester City è stato determinante

Grazie a un gol su punizione al fotofinish, Riyad Mahrez porta l’Algeria in finale di Coppa d’Africa. Oltre ad avere provocato entrambe le reti (il gol dell’1-0 nasce da un suo spunto), l’ex Leicester è stato in generale una delle principali fonti di gioco dei suoi.

Schierato come ala destra nel 4231, in pratica ha avuto grande libertà sul centro-destra, muovendosi molto dentro al campo e arretrando anche parecchio la propria posizione. Spesso, andava vicino a Guedioura per aiutare il progredire dell’azione. Non a caso, ha fatto ben 43 passaggi, più di tutti i centrocampisti: solo Mandi ne ha effettuati di più.