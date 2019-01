Erick Thohir sta per cedere il 31% delle quote dell’Inter. In arrivo un’offerta dal colosso Alibaba? Le ultimissime

Una bella notizia per l’Inter: Jack Ma entra in affari con Suning? Il patron di Alibaba, colosso cinese dell’ecommerce, può diventare il nuovo socio nerazzurro. Erick Thohir ha in mano il 31% delle quote azionarie dell’Inter ma intende vendere il suo pacchetto azionario e al suo posto si fanno diverse ipotesi. Si è parlato del 100% delle quote in mano a Suning con una piccola quota poi ceduta a una cordata di tifosi interisti, imprenditori italiani, ma nelle ultime ore sono spuntate due interessanti ipotesi: un fondo di Hong Kong e Alibaba ma il fondo apparterrebbe proprio al colosso dell’ecommerce.

Jack Ma è già in affari con Suning (Alibaba ha una partecipazione attorno al 20% nell’azionariato Suning) e potrebbe diventare il nuovo socio di Mister Zhang, entrando con un pacchetto di minoranza. La sua intenzione sarebbe quella di rilevare le quote di Thohir: il magnate indonesiano potrebbe rivendere la sua parte per una cifra che oscilla tra i 150 e i 200 milioni di euro. Jack Ma, guarda caso, possiede anche un fondo privato di equity tra i più importanti della Cina. Si tratta dell’Yunfeng Ca- pital, che ha il suo quartiere principale a Shangahi, ma anche una sede proprio ad Hong Kong (Suning fa già parte del portafoglio di Yungfeng Capital).