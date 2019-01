Dal Paese delle Meraviglie a quello del mercato: Alice non s’è persa – VIDEO e FOTO

Alla scoperta della modella milanese Alice Brivio, una delle ragazze del calciomercato di Sportitalia confermata anche per la sessione invernale 2019

Di tempo deve esserne passato parecchio se da “Alice nel Paese delle Meraviglie” siamo passati ad “Alice nel Paese di Michele Criscitiello”: non è propriamente la stessa cosa, ma tocca accontentarci in qualche modo. Di certo, se l’Alice in questione è Alice Brivio, il trauma è un po’ meno indigesto: la modella milanese, anche per questa sessione invernale di calciomercato, ha fatto nuovamente capolino tra le girls del cosiddetto “priveé” di Sportitalia insieme ad un altro paio di colleghe decisamente guardabili (leggi anche: JORI DELLI A SPORTITALIA – VIDEO E FOTO e AGATA ALONZO A SPORTITALIA – VIDEO E FOTO). L’obiettivo primario delle nostre prodi è raccogliere info sulle ultime novità di calciomercato, ma diciamoci la verità: a chi interessa davvero del calciomercato in presenza di cotanta abbondanza?

Di sicuro non ai telespettatori dello speciale notturno di calciomercato, che di Alice però hanno subito notato la prestanza fisica, ma pure il sorriso ammaliante e la simpatia contagiosa. Di famiglia juventina (già confessate le proprie simpatie bianconere e la predilezione per Alessandro Del Piero), la Brivio è in generale una appassionata di sport e, nello specifico, di motorsport: da diverso tempo ormai è una delle ombrelline al seguito della MotoGP e di altre competizioni su due ruote. Laureata in Lingue ed aspirante giornalista, Alice – che su Instagram vanta già oltre 73mila followers – ha già posato per diversi servizi fotografici e preso parte anche ad un film, “Amore e tradimenti” di Federico Moccia. Insomma, la bella modella milanese è tanta, ma pure intelligente: dal Paese delle Meraviglie a quello del calciomercato, tutto sommato non diremmo che c’è poi una gran differenza. Certo, per onestà va detto che il Bianconiglio era probabilmente più bello di Alfredo Pedullà.