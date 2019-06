Alisson ha ‘rubato’ la Champions: qualcuno lo fermi! – VIDEO

Alisson ha ‘rubato’ la Champions: qualcuno lo fermi! Il portiere brasiliano scappa in zona mista col trofeo in mano

Dopo che l’hai sollevata, difficile mollarla come nulla fosse. Alisson, portiere del Liverpool campione d’Europa, non ci pensa neanche per sbaglio. Dopo il 2-0 al Tottenham, l’estremo difensore brasiliano è sfilato in zona mista di fretta e furia con la Champions League tra le mani.

Diversi giornalisti hanno provato a fermarlo per porgli qualche domanda ma l’ex Roma era troppo concentrato sul traghettare il trofeo fuori dal Wanda Metropolitano per potersi fermare a rispondere. Non ci credete? Il video parla chiarissimo…