Alisson dopo la rimonta: «Era successo con la Roma e ora col Liverpool, incredibile»

Il portiere del Liverpool chiaro sull’obiettivo stagionale: «Ora vogliamo vincere la Champions League»

Il portiere del Liverpool Alisson è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la grande vittoria dei Reds ai danni del Barcellona: «Era quasi impossibile credere che tutto sarebbe andato come immaginavamo. Era successo con la Roma e oggi di nuovo, è incredibile. Ci abbiamo creduto appena finita l’andata, stasera abbiamo fatto cose incredibili dentro al campo. Ho fatto un lavoro diverso rispetto alla partita con la Roma, quando avevo fatto solo due interventi facili, stasera ho dovuto lavorare di più. Ora l’obiettivo è vincere la Champions, è il massimo per un calciatore».

Alisson continua: «Questa vittoria ci dà fiducia, reagire in maniera positiva fa lavorare meglio la squadra e le cose iniziano a girare a favore. Credo in Dio, ma credo anche nel lavoro. Noi abbiamo lavorato tanto in questa gara. All’andata erano successe cose che ci hanno permesso di credere. Erano due contro zero contro di me all’ultimo secondo e poi è finita la partita, queste cose ti fanno credere di più. Fosse stato 4-0…».