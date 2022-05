Allan Lazio, Sarri rivuole il suo pupillo: la strategia biancoceleste

La Lazio fa sul serio per Allan: Sarri vorrebbe avere di nuovo la possibilità di lavorare con il suo pupillo. La strategia

Allan è e rimane il sogno di mercato della Lazio di Maurizio Sarri. Il centrocampista brasiliano da aprile ha intenzione di lasciare l’Everton e manda messaggi d’amore al suo ex allenatore.

Il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe facilitare l’operazione portata avanti dalla Lazio ma non sarà facile ottenere lo svincolo. Anche l’ingaggio è elevato: 4 milioni. Il giocatore – comunque – tornerebbe volentieri a lavorare con il suo ex allenatore. Un triennale, sfruttando i benefici fiscali del Decreto Crescita, potrebbe consentire alla Lazio di avvicinarlo. Tutto dipenderà dalle strategie dell’Everton e dalla possibilità di ottenere uno sconto a un anno dalla scadenza. Lo riporta Il Corriere dello Sport.