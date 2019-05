Allegri-Agnelli, nessuna rottura: ecco le richieste di Max alla Juve

Presto l’incontro tra Allegri e Agnelli. L’allenatore presenterà le sue richieste al presidente della Juventus: i dettagli

Massimiliano Allegri non lascia ma raddoppia? L’allenatore della Juventus incontrerà molto presto il presidente Andrea Agnelli e parlerà del suo futuro. Si susseguono le voci sul suo futuro: l’allenatore potrebbe restare ma, nonostante un altro anno di contratto, non è certo della conferma. Max ha ricevuto un’offerta da 15 milioni a stagione da parte del Psg e la Juve si starebbe guardando attorno: Conte, Mourinho, Pochettino, Deschamps e Guardiola i preferiti, defilati Simone Inzaghi e Mihajlovic. Secondo Sky Sport però domani potrebbe esserci il tanto atteso incontro tra il presidente e l’allenatore della Juve.

Oggi il presidente bianconero è stato in Lega, domani può essere una giornata buona mentre sabato c’è la partenza per Roma e non può essere una giornata plausibile, altrimenti tutto verrà rimandato alla prossima settimana. Se Allegri e la Juve decidono di proseguire insieme, bisognerà rinnovare il contratto all’allenatore. Max sta bene alla Juve e vorrebbe altri due anni di contratto, con scadenza 2022. Inoltre, vorrebbe dei rinforzi. L’allenatore chiuderà almeno due difensori e un altro centrocampista, in più chiederà di essere maggiormente coinvolto nelle decisioni di mercato (la Juve però non può spendere molto, deve avere un occhio di riguardo per il bilancio). Se tutto andrà bene si continua insieme altrimenti le strade di Allegri e della Juve si divideranno.