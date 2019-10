Allegri, assist alla Juve: grazie a Max si risparmiano 60 milioni

Max Allegri “aiuta” la Juve pur non essendone più l’allenatore. Il tecnico potrebbe far risparmiare 60 milioni ai bianconeri: ecco come

Pur non essendo più l’allenatore bianconero, Max Allegri potrebbe aiutare la Juve, facendole risparmiare ben 60 milioni. Come spiega Tuttosport, qualora dovesse sostituire Solskjaer sulla panchina del Manchester United, il tecnico potrebbe portare con sé due bianconeri che pesano, e non poco, nell’economia del club.

Parliamo di Emre Can e Mandzukic, i due esclusi dalla lista Champions, che sembrano sempre più lontani dalle idee di Sarri e che, partendo per la Premier, non “costringerebbero” la Juve a pagare due ingaggi pesanti. Inoltre, accasandosi in un nuovo club, Max non riceverebbe più lo stipendio della Vecchia Signora. Il tutto andrebbe a pesare circa 60 milioni.