Allegri carica la Juve: «Chi ha ambizione non ha timore» – FOTO

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha affidato a Twitter la sua reazione dopo i sorteggi di Champions League

Massimiliano Allegri carica la Juventus. I bianconeri hanno pescato l’Atletico Madrid, uno dei peggiori avversari possibili, insieme al Liverpool. Sorteggio non particolarmente fortunato per la formazione bianconera ma Max, timoniere della Juve che non ha mai battuto Simeone nei due precedenti confronti, ha caricato l’ambiente con poche ma essenziali parole. «Chi ha ambizione, non ha timore» ha detto l’allenatore della Juventus su Twitter. Nessuna paura, dunque, per la squadra del tecnico livornese in vista della doppia sfida caldissima del prossimo febbraio contro l’Atletico Madrid, vincitore dell’ultima Europa League.