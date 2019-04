Allegri sicuro: «Ajax-Juve non finirà 0-0. Ronaldo sarà titolare! »

Conferenza stampa Allegri: il tecnico bianconero parla alla vigilia del match valido per i quarti di Champions League contro l’Ajax

La notizia che tutti si aspettavano l’ha detta subito Allegri. «Sì, Ronaldo ci sarà. È importante anche il recupero di Douglas Costa e c’è anche Dybala. Rugani sarà al centro al posto di Chiellini, è una bella sfida per lui, un test importante». Come per tutta la squadra: «Non dobbiamo pensare che si possano recuperare tutte le partite», ha dichiarato l’alleanatore, con un chiaro riferimento all’andata della partita contro l’Atletico Madrid.

Il tecnico bianconero ha poi attaccato: «Svegliamoci tutti, anche qui. Sarà una partita molto tecnica, difficilmente finirà zero a zero. Sarà molto diversa dalla sfida con l’Atletico. All’andata pensammo di averla scampata dopo la traversa di Griezmann e abbiamo subito. Con l’Ajax non dobbiamo ripetere lo stesso errore. Dovremo vincere i contrasti e anche i duelli aerei».

Sullo schieramento invece non chiarisce, ma afferma criptico: «Di centrali ne ho due, più di tanto non posso fare. A centrocampo giocherà uno tra Khedira, che sabato ha fatto 70 minuti ottimi e Bentancur, che può dare più dinamismo». L’Ajax è un avversario che lo preoccupa, soprattutto dopo la prova di Madrid: «Dovremo correre tanto e attaccarli. Sono una squadra insidiosa, che va a folate. Dovremo essere pronti a una gara aperta»