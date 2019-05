«Il mio tempo alla Juve è finito»: la confessione di Allegri agli amici

Massimiliano Allegri lascia la Juventus? Il tecnico bianconero lo avrebbe confessato ai propri amici. Le ultimissime

Massimiliano Allegri lascia la Juve o resta? Alla Juve ritorna Antonio Conte? Tanti i dubbi sulle sorti della panchina bianconera. Tante voci contrastanti: smentite, rivelazioni, smentite che vengono a loro volta smentite. Siamo al grande paradosso. Cosa accadrà sulla panchina della Juve non è dato saperlo. Ieri in serata è circolata la voce di un ritorno di Antonio Conte: Paratici e Nedved spingono per la rivoluzione in panchina con il ritorno del tecnico salentino mentre il presidente Agnelli non sarebbe ancora convinto.

Il Corriere della Sera riporta un’indiscrezione: sarebbe lo stesso allenatore bianconero Max Allegri a voler lasciare la Juventus, dopo 5 anni, nonostante un altro anno di contratto. «Qui il mio tempo è finito» avrebbe confidato a qualche amico per annunciare il suo addio alla Juventus. Nei prossimi giorni o già nelle prossime ore dovrebbe esserci il confronto decisivo tra il presidente Agnelli e il tecnico Massimiliano Allegri (Paratici ha smentito la rottura tra i due). I tifosi della Juve attendono. Dal confronto dipenderà il futuro della panchina bianconera. Nel frattempo Conte tratta con l’Inter di Beppe Marotta. Ore importanti in casa Juventus. Presto nuovi aggiornamenti.