Allegri re del turnover: vince al risparmio. Nessuno come lui in Europa

La Juventus vince anche grazie alle scelte di Max Allegri. Nessuno applica il turnover come il tecnico bianconero

Può piacere o non piacere ma la gestione dei campioni e dell’intera rosa di Massimiliano Allegri, da quando è alla Juventus, è stata assolutamente impeccabile. D’altronde i numeri parlano per il tecnico bianconero. Quattro double Scudetto-Coppa Italia consecutivi ottenuti grazie a una sapiente gestione, a una gestione ‘no stress’. Tutti importanti e nessuno indispensabile come dimostrò lo ‘sgabello’ di Oporto per Bonucci. La tradizione prosegue anche in questa stagione con il tecnico bianconero che ha utilizzato tantissimo il turnover.

La Juve non spreca energie: le basta vincere, poi si ferma col pensiero rivolto a domani. Sono 22 i giocatori utilizzati sin qui da Max Allegri: Cristiano Ronaldo è quello che ha giocato più di tutti in campionato, con 1.340 minuti (è uscito solo nel finale di Fiorentina-Juve), Kean invece è quello meno utilizzato (2 minuti più recupero a Firenze). Max ha a disposizione una una profondità di rosa probabilmente senza pari in Europa e si diverte a mischiare le carte, alternando uomini e cambiando moduli. Analizzando le big d’Europa, si scopre che i titolari bianconeri sono quelli con meno minuti di tutti, ad eccezione del PSG (pesa però l’alternanza Buffon–Areola e la mediocrità del campionato francese).

Le formazioni tipo esaminate includono una big per ogni campionato ‘importante’ ed escludono gli infortunati di lungo corso come ad esempio De Bruyne nel Manchester City o Umtiti nel Barcellona ma non gli infortuni ‘di routine’. I giocatori del PSG di Tuchel hanno collezionato in totale 14.989 minuti. I big della Juve hanno giocato per un totale di 15.858 minuti. Poi il Bayern Monaco con i titolari che sin qui hanno giocato 16.929 minuti. I titolari del Manchester City di Pep Guardiola hanno collezionato 17.509 minuti mentre i titolari del Barcellona di Valverde sono stati quelli più impiegati con 17.542 minuti.