Allegri Manchester United: con il tecnico due giocatori della Juventus. L’ex allenatore bianconero avrebbe fatto i loro nomi

Massimiliano Allegri potrebbe interrompere prematuramente il suo anno sabbatico e tornare di nuovo in panchina. Il tecnico livornese sarebbe la prima scelta del Manchester United, in caso di esonero di Solskjaer.

Come riportato da Tuttosport, Allegri avrebbe due precise richieste, ovvero due suoi ex giocatori della Juve: Mario Mandzukic e Emre Can. La sessione di calciomercato invernale si avvicina ed Allegri pensa già al futuro tinto di rosso.