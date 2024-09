Allegri vicino al RITORNO? Possibile destinazione in PREMIER LEAGUE: le ultime

Massimiliano Allegri potrebbe tornare a sedersi su una panchina: possibile una destinazione in Premier League

Massimiliano Allegri potrebbe tornare ad allenare. Tutto dipenderà dal futuro di Erik ten Hag, tecnico del Manchester United la cui panchina è sempre più in bilico dopo la sconfitta per 3-0 contro il Tottenham.

L’ex allenatore della Juve, secondo quanto riportato da CaughtOffside, sarebbe tra i profili seguiti nel caso in cui i Red Devils decidessero di esonerare l’attuale tecnico. Per il momento non ci sono trattative concrete.