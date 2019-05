Allegri su Juve-Torino: «Buona gara, la sconfitta sarebbe stata immeritata»

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha commentato anche la sfida dello Stadium: «Nel secondo tempo il Torino non ha tirato»

Oltre a replicare a Daniele Adani ai microfoni di “Sky Sport”, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri nella sua intervista ha anche commentato l’andamento del Derby della Mole, che ha visto la Vecchia Signora pareggiare in rimonta per 1-1 contro il Torino di Mazzarri. «Sarebbe stata una sconfitta immeritata, la squadra ha fatto una buona partita. – ha sottolineato l’allenatore livornese – Negli ultimi venti metri abbiamo sbagliato qualche passaggio per imprecisione, ma nel secondo tempo il Torino non ha più tirato in porta dopo che nel primo ha segnato su fallo laterale, anche se era stato bravo sulle ripartenze».

«Complimenti a questi ragazzi che stanno facendo un’annata straordinaria e giocando anche delle buone partite. – ha aggiunto Max – lo era stata già quella di sabato a Milano, e lo è stata anche questa contro una squadra che lotta per la Champions». Conquistato con largo anticipo lo Scudetto, l’obiettivo dei bianconeri resta chiudere la stagione al meglio possibile. «Recupereremo qualche giocatore che ci serve soprattutto per far riposare qualcuno di questi che stanno giocando sempre. – ha ricordato il tecnico bianconero – Sono contento di come ha giocato Matheus Pereira, con personalità, e anche Kean: stiamo facendo giocare giovani che sono bravi, devono migliorare e fare esperienza».