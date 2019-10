Allenamento Borussia Dortmund: i tedeschi si preparano per la sfida di Champions League contro l’Inter

(dal nostro inviato a San Siro) – Il Borussia Dortmund ha iniziato la sessione di allenamento in vista della gara di domani sera contro l’Inter, valida per la terza giornata di Champions League. Solo esercizi di stretching e areobici per il Dortmund.

Due defezioni importanti per i tedeschi: non saranno della partita Marco Reus e Paco Alcacer. L’Inter può sfruttare le loro assenze per assicurarsi la prima vittoria in Champions League dell’era di Antonio Conte.