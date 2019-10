Allenamento Inter: nerazzurri in campo per la rifinitura pre Champions – VIDEO

L’Inter scende in campo per l’allenamento ad Appiano Gentile: per i nerazzurri si tratta della rifinitura pre Borussia Dortmund

(dal nostro inviato ad Appiano Gentile) – Ad Appiano Gentile l’Inter lavora in vista della Champions League. I nerazzurri, alla vigilia del match contro il Borussia Dortmund, sono scesi in campo per l’allenamento di rifinitura.

Presenti sul rettangolo verde Oriali e Zanetti, che hanno avuto un lungo colloquio con Conte mentre Stellini, suo vice, dirigeva l’allenamento. Marotta è arrivato dopo circa 10 minuti dall’inizio della seduta. Assenti, come preventivato, Sensi e D’Ambrosio.