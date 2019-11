Allenamento Lazio: biancocelesti in campo prima del Celtic – VIDEO

La Lazio di Simone Inzaghi è scesa in campo a Formello per la rifinitura prima del match di Europa League contro il Celtic

(-Dalla nostra inviata a Formello) La Lazio di Simone Inzaghi è scesa in campo a Formello per la rifinitura in visita del match di domani contro il Celtic. La seduta è iniziata con un riscaldamento tecnico, dove Inzaghi ha diviso la squadra in due gruppi.

Dalle prime indicazioni quindi nell’undici iniziale non dovrebbe esserci Luis Alberto, che sarà l’unica alternativa offensiva in panchina insieme ad Adekanye.