La Lazio si è allenata al Centro Sportivo di Formello in vista del match contro il Crotone: in campo anche Radu e Lazzari

Continua la preparazione della Lazio in vista del match di verdì pomeriggio contro il Crotone. La squadra allenata da Simone Inzaghi si è ritrovata questa mattina al Centro Sportivo di Formello per preparare la gara contro il Crotone, valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A. Si rivedono in campo anche Radu e Lazzari.

CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24