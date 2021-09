Allenamento Lazio: out Zaccagni, Cataldi spera nella titolarità

Alla vigilia di Torino Lazio è tempo di rifinitura: out Zaccagni per infortunio, Cataldi spera in una maglia da titolare

Alla vigilia di Torino Lazio è tempo di rifinitura: Zaccagni out per un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra. Sarri va avanti col tridente formato da Pedro, Immobile e Felipe Anderson. Ciro ieri era stato risparmiato per la parte finale della sgambata, stamattina ha rassicurato sulla sua presenza. I baby Moro e Romero in panchina pronti in caso di necessità. Il resto della formazione è la somma dei dubbi che accompagnano come al solito la vigilia delle partite. Cataldi spera nella maglia in regia, durante tutta la rifinitura si è alternato a Leiva al centro della linea mediana. Ballottaggio apertissimo.

DUBBI. Ha chance anche Akpa Akpro, potrebbe essere preferito a Luis Alberto a pochi giorni dal derby. Milinkovic sembra l’unico sicuro del posto a centrocampo. Dietro potrebbe cambiare qualcosa rispetto al reparto visto contro il Cagliari con Lazzari e Hysaj terzini e la coppia Patric-Acerbi al centro. Ma sono tutti in corsa (Marusic per Lazzari, Luiz Felipe per Patric e Radu per Hysaj) per strappare almeno una maglia a uno degli attuali titolari sulla carta.