Cagliari, si lavora in allenamento! Lavori di forza e intensità per i rossoblù: il report della sessione

Cagliari, si continua a lavorare in allenamento! Lavori di forza e intensità per i rossoblù: il report della sessione odierna

Continuano gli allenamenti del Cagliari al Crai Sport Center in vista della prossima partita di Serie A contro il Torino. Lavoro di forza e partitelle ad alta intensità per gli uomini di Davide Nicola. Ecco il report dell’allenamento odierno:

Squadra al lavoro al CRAI Sport Center, i rossoblù di mister Nicola sono scesi in campo questa mattina. La seduta è cominciata con una sessione di forza, per continuare con delle esercitazioni sul due contro due. In chiusura serie di partitelle giocate ad alta intensità.

Lavori personalizzati per Gianluca Lapadula, Jakub Jankto, Leonardo Pavoletti e Mateusz Wieteska.

L’allenamento di domani, sabato 12, è in programma sempre al mattino.