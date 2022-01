Allenamento Sampdoria: Conti già al lavoro verso il Torino

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allenamento Sampdoria: il report del primo allenamento della settimana in vista della match in calendario contro il Torino

Primo allenamento a Bogliasco per Andrea Conti, che, insieme ai nuovi compagni, ha iniziato a preparare la prossima sfida contro il Torino. Il comunicato ufficiale diramato dalla Sampdoria.

REPORT ALLENAMENTO – «Ripresa immediata per la Sampdoria di Roberto D’Aversa con la testa all’anticipo di sabato con il Torino e con Andrea Conti già nel motore. Il terzino, arrivato dal Milan, ha fatto il suo esordio a Bogliasco e svolto il primo allenamento in blucerchiato sul campo 2 del “Mugnaini” in compagnia dei subentrati e non impiegati a Napoli. Seduta di scarico tra massaggi e palestra invece per i titolari nella sfida con gli azzurri. Sul fronte dell’infermeria percorso di recupero, anche sul campo, per Bartosz Bereszynski e Valerio Verre; terapie e fisioterapia per Emil Audero e Maya Yoshida. Mikkel Damsgaard prosegue infine in Danimarca il proprio iter riabilitativo. Domani, martedì, la squadra tornerà all’opera in mattinata».