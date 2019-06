Allenatore Benevento, Inzaghi in pole dopo l’incontro: ma ci sono altri nomi

Allenatore Benevento, Vigorito cerca il nuovo tecnico dei ciociari: in pole rimane Filippo Inzaghi ma spuntano altri nomi

La situazione panchine in Serie B è in corso di definizione. Dopo aver fallito il salto in Serie A ed aver risolto il rapporto con Cristian Bucchi, il Benevento è alla ricerca di un nuovo allenatore. Secondo la ricostruzione di Gazzetta dello Sport, il presidente dei giallorossi Vigorito ha puntato tutto su Filippo Inzaghi (che piace anche al Frosinone).

L’incontro avvenuto tra l’ex allenatore del Bologna e la società è servito a sciogliere alcuni dubbi al patron del Benevento, tuttavia piacciono anche profili più giovani, come Moreno Longo ed Eugenio Corini.