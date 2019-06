Allenatore Frosinone, la Juve Stabia alza il muro per Fabio Caserta: le ultime

Il Frosinone vuole solo Fabio Caserta come prossimo allenatore ma la Juve Stabia ha alzato un vero e proprio muro

Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, il Frosinone vuole Fabio Caserta come prossimo allenatore. La trattativa sembrava destinata alla rapida fumata bianca ma negli ultimi giorni si sono registrati alcuni rallentamenti.

La Juve Stabia, infatti, ha alzato il muro per blindare Caserta e il suo staff e le due parti sono alla ricerca per cercare la giusta quadra economica. Secondo quanto filtra nelle ultime ore, l’entourage di mister Fabio Caserta, la Juve Stabia e il Frosinone sono in continuo contatto e dagli ambienti ciociari vige un cauto ottimismo.