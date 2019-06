Allenatore Juve, quando Guardiola disse: «Sono i migliori del decennio» – VIDEO

Tutte le strade portano a Maurizio Sarri, ma il sogno Pep Guardiola resiste nel cuore dei tifosi della Juventus. Alimentato dai sussurri, dai rumors e da qualche dichiarazione rilasciata nel recente passato dal tecnico catalano.

Perché se ci fossero dubbi sull’appeal esercitato dai bianconeri su Pep, verrebbero violentemente spazzati via da queste parole rilasciate lo scorso 28 gennaio. «Quali sono i migliori club dell’ultimo decennio? Juve, Bayern Monaco e Barcellona», la spiegazione sta nell’attitudine alla vittoria. Il primo dei tre è l’unico a non essere mai stato allenato da Guardiola: suggestiva provocazione.

Volevo pubblicare questo video per tutti quelli che hanno detto, che #Guardiola non ha occhio di riguardo per la #Juventus. Penso sia stato abbastanza chiaro.👍 pic.twitter.com/iARYn1yGrJ

— Jnewscalciomercato (@Jnewsmercato) June 9, 2019