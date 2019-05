Allenatore Pescara, per gli abruzzesi pronto un tecnico forgiato in casa

Allenatore Pescara: salutato Pillon al termine dei playoff, il club abruzzese è pronto a premiare un tecnico forgiato in casa

Salutati i playoff di Serie B, e salutato contestualmente mister Pillon, il Pescara guarda alla prossima stagione. In cui provare a disputare nuovamente un campionato di vertice, nella speranza di inserirsi ancora nella bagarre con vista sulla Serie A.

Per farlo, allora, il Delfino pare volersi affidare ad un tecnico “fatto in casa”. Perché Zauri è reduce da una straordinaria stagione con la Primavera degli abruzzesi ed è ora in pole position per la panchina della prima squadra. E perché l’outsider sbucato nelle ultime ore risponde al nome di Bucchi, anche lui sbarcato tra i professionisti attraverso il trampolino di lancio del vivaio abruzzese.