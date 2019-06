Allenatore Sampdoria: Pioli rimane in pole ma il sogno è Di Francesco

Stefano Pioli è il primo nome sulla lista per sostituire Marco Giampaolo: probabile chiusura dell’affare in settimana

Con molta probabilità questa sarà la settimana giusta per vedere Stefano Pioli come nuovo allenatore della Sampdoria. Appena Giampaolo rescinderà il contratto con i blucerchiati per accasarsi al Milan, l’ex viola sarà annunciato ufficialmente. Tuttavia resiste un “ma”.

Come informa la Gazzetta dello Sport, il sogno di Ferrero è Eusebio Di Francesco, intenzionato a rilanciarsi dopo l’esonero con la Roma. Proprio al club giallorosso è ancora legato sino al giugno 2020, con un contratto particolarmente oneroso che rappresenta uno degli ostacoli principali per poter portare avanti una trattativa vera e propria fra le parti. I blucerchiati faranno un tentativo e se non si dovesse arrivare a DiFra ecco che tutte le monete sarebbero puntate su Pioli.