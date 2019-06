Allenatore Verona: una poltrona per tre, ecco tutti i nomi

Si infittisce sempre di più il rebus allenatore a Verona: il cerchio si stringe a tre nomi che piacciono al presidente Setti

Se fosse un film lo chiameremmo “Una poltrona per tre”. Il futuro allenatore dell’Hellas Verona deve essere ancora annunciato ma il cerchio si è ormai stretto a tre profili scelti dal presidente Setti, che si è preso ancora qualche giorno per la decisione definitiva.

Aglietti, Juric e Filippo Inzaghi. Questi i tre nomi sui quali sta ragionando la proprietà veneta. I tifosi hanno già indicato il loro preferito, ed è colui che è riuscito a compiere il miracolo e portare l’Hellas in Serie A. Non è dello stesso parere Setti che propende di più per Ivan Juric. Un po più debole, infine, la candidatura di Inzaghi.