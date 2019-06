Allenatori Serie A, il roaster è finalmente completo. Tutti i tecnici

Con Di Francesco si completa la lista dei 20 allenatori della squadra di Serie A. Tutti i tecnici, tra conferme e curiosità

Tra pochi giorni sarà passato esattamente un mese da quando la Serie A è terminata, rinviando l’appuntamento a fine agosto. Da quel momento le dirigenze di tutte le società si sono immediatamente mobilitate per cambiare o confermare i rispettivi allenatori. Non è stato semplice, per molti club. Ventisei giorni dopo, l’elenco ufficiale è finalmente completo.

Mancava all’appello solo la Sampdoria, ma è finalmente arrivata l’ufficialità per Eusebio Di Francesco. Tante le novità: spiccano ovviamente Sarri e Conte, incuriosiscono Giampaolo e Fonseca. Ancelotti proverà a diventare vincente col Napoli. Nuove avventure anche per Andreazzoli e Juric, rispettivamente sulle panchine di Genoa e Verona. Confermati tutti gli altri: Gasperini ha giurato amore all’Atalanta, il Bologna ha deciso di puntare ancora su Mihajlovic. Brescia e Lecce ribadiscono Corini e Liverani. Inzaghi rimane alla Lazio dopo un tira e molla con Lotito, così come Montella. Maran, D’Aversa, De Zerbi, Semplici, Mazzarri e Tudor: confermati in blocco.