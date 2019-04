Almanacco del Calcio, la serie web di video-pillole sulla storia del pallone promossa da CalcioNews24.com

Un evento al giorno, ogni mattina, a spasso avanti e indietro lungo la gloriosa storia del calcio. Una video-pillola per ognuna delle 365 (più una!) date del calendario, tra il ricordo di grandi trionfi ed il ritratto di personaggi indimenticabili. Quanto vi proponiamo con l’Almanacco del Calcio, appuntamento quotidiano su CalcioNews24.com con i momenti che hanno contribuito a scolpire la storia del pallone.

Un viaggio – quello promosso da Sport Review srl, società torinese di editoria sportiva online – che parte da molto lontano. Dalla nascita del Genoa, passando per i vincitori del Pallone d’Oro, fino ad arrivare ai grandi successi dei club italiani in Europa. E poi le sfide indimenticabili della Nazionale, così come gli affreschi dedicati ai campioni dei giorni nostri. Ogni giorno con imperdibili contributi esclusivi, dalle interviste ai personaggi che rappresentano una pietra miliare di questo sport fino alle immagini che hanno raccontato le grandi sfide del passato.

La serie di pillole pensate per il web, che attinge ad uno sconfinato archivio video e viene raccontata dalla voce del giornalista Antonio Paolino, rappresenta una rubrica stuzzicante e sorprendente. Perché si arricchisce costantemente di nuovi capitoli e perché offre contenuti multimediali inediti. Una maniera unica per riportare alla luce quello che la storia del calcio ci ha tramandato e per darle rinnovato slancio in un frenetico mondo come quello del web.