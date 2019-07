Almendra, colpo di scena: Jorge Mendes irrompe nell’affare! (ESCLUSIVA)

Un emissario del Porto oggi a Buenos Aires per trattare il centrocampista del Boca. Mendes regista dell’operazione, sondaggio Roma, il Napoli aspetta.

Clamoroso colpo di scena nell’affare Almendra, centrocampista 2000 del Boca Juniors seguito da ben 7 mesi dal Napoli. Jorge Mendes entra in scena per facilitarne l’uscita dal Boca, che non si sblocca a causa delle richieste del presidente Angelici che restano troppo alte per il valore attuale del giocatore.

Il collaboratore di Mendes in Sud America è un estimatore del classe 2000 e ha un rapporto molto proficuo con gli agenti di Almendra. Mendes fece la stessa cosa con Otamendi, quando nel 2010 intervenne nel suo passaggio dal Velez al Porto diventandone difatti l’agente nel suo percorso europeo. Da quello che abbiamo raccolto in esclusiva come Calcio News 24, Mendes potrebbe condurre la stessa operazione dell’epoca portando Almendra all’estadio do Dragao. Inoltre, proprio oggi un emissario del Porto è sbarcato a Buenos Aires per incontrare Burdisso. Il ds xeneize è rimasto in Argentina nonostante la squadra sia partita per la tournee negli Stati Uniti, proprio perchè dovrà risolvere alcune situazioni di mercato.

Intanto l’agente di Almendra Adrian Ruocco è rientrato ieri dal suo viaggio in Europa, che per lunghi tratti si è consumato anche in Italia, dove ha raccolto l’ennesimo sondaggio, quello della Roma, mentre ha percepito una maggiore freddezza da parte del Napoli. In questo momento dunque, con la regia di Mendes, il Porto sembrerebbe essere in pole per Almendra, ma attenzione ad accantonare l’ipotesi Napoli che anzi, potrebbe rinforzarsi con l’alleanza di un amico di mercato come il super agente portoghese con cui Giuntoli già tratta per James Rodriguez. Siamo al gioco delle parti: il club finge disinteresse per abbassare il prezzo, gli agenti e il Boca incontrano altri club per mettere pressione. Se dovesse scegliere il ragazzo, non vi è dubbio che da ormai mesi, la sua priorità sia l’azzurro. Il Napoli dovrà sostituire Diawara e se non prenderà Veretout, il nome dell’argentino resta vivo come quelli di Elmas e Pulgar.