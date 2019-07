Almendra Roma: come gioca il centrocampista argentino

Come gioca Agustin Almendra, centrocampista del Boca Juniors e obiettivo della Roma. L’argentino ha ottime qualità

La Roma sta facendo sul serio per Agustin Almendra, centrocampista classe 2000 del Boca Juniors. Paragonato a Riquelme, si tratta di un giocatore principalmente offensivo, che quasi sempre viene impiegato come mezzala destra. Tuttavia, si alza poi molto per andare sulla trequarti, infatti è ipotizzabile una sua evoluzione tattica come incursore.

In Argentina, poi, elogiano di parecchio la sua personalità. Di certo, non è scontato prevedere un suo adattamento nel calcio italiano.