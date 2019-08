Amichevole Inter-Pro Sesto: tripletta di Lautaro Martinez

L’Inter ha affrontato la Pro Sesto, formazione di Serie D, al Suning Training Center. Risultato finale 5-1 con tripletta di Martinez

Dopo il successo contro il Tottenham a Londra, l’Inter è tornata immediatamente al lavoro agli ordini di Antonio Conte. Al Suning Training Center è andata in scena un’amichevole tra nerazzurri e Pro Sesto.

A partecipare alla partita sono stati i calciatori che hanno collezionato meno minuti nella sfida di Londra, assieme ai non convocati per il match e ad alcuni giocatori della Primavera. Risultato finale di 5-1 per i nerazzurri con la tripletta di Lautaro Martinez e le reti di Matias Vecino e Matteo Politano