Amichevole Napoli-Barcellona, streaming e probabili formazioni

Amichevole Napoli-Barcellona: probabili formazioni e dove vedere l’impegno internazionale della squadra di Ancelotti

Il Napoli di Carlo Ancelotti chiude il suo precampionato affrontando per la seconda volta in pochi giorni il Barcellona di Ernesto Valverde negli Stati Uniti. Napoli-Barcellona: la sfida si giocherà sabato 10 agosto 2019 alle ore 23.00 italiane nella cornice del Michigan Stadium di Ann Arbor, tradizione casa dei Michigan Wolverines, la squadra di football dell’Università del Michigan.

Nella prima gara giocatasi l’8 agosto all’Hard Rock Stadium di Miami, i blaugrana hanno avuto la meglio per 2-1 in un match combattuto: catalani in vantaggio con un bel tiro di Busquets, pari azzurro sul finire del primo tempo con un’autorete di Umtiti su conclusione di Callejón, e goal vittoria di Rakitic nella ripresa dopo diverse palle-goal sprecate dai partenopei. Per i partenopei sarà l’ultimo impegno prima del debutto ufficiale in campionato sabato 24 agosto alle 20.45 fuori casa contro la Fiorentina di Vincenzo Montella.

A livello di formazione, Ancelotti potrebbe operare qualche cambio rispetto al primo confronto fra le due squadre. In difesa Hysaj e Ghoulam dovrebbero rilevare dall’inizio i terzini Di Lorenzo e Mario Rui. Al centro Chiriches potrebbe far rifiatare Maksimovic, in attesa del rientro di Koulibaly, previsto per dopo Ferragosto. In mediana Zielinski rileverà Elmas accanto a Fabian Ruiz, mentre in attacco Milik agirà ancora una volta da centravanti, con Callejón, Mertens e Insigne a supporto. Nella squadra di Valverde sarà assente ancora una volta Messi, k.o. per un problema al polpaccio. Il tridente d’attacco vedrà Griezmann e Dembelé ai lati di Suarez. A centrocampo partirà dal 1′ il grande acquisto De Jong.

L’amichevole internazionale Napoli-Barcellona sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky in Pay per View, e dunque sarà visibile dagli abbonati soltanto sul satellite e non sul digitale terrestre al costo di 10 euro. Per poter vedere la partita bisognerà dunque acquistare l’evento attraverso Primafila, selezionando la partita e seguire le istruzioni a video che compariranno sul televisore. Non sarà invece possibile seguire la gara in diretta streaming attraverso l’app Sky Go, visto che nella piattaforma non sono visibili gli eventi in Pay per View. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Napoli-Barcellona

Competizione: Amichevole internazionale

Quando: sabato 10 agosto 2019

Fischio d’inizio: ore 23.00

Dove vederla in tv: Sky (Pay per View)

Dove vederla in streaming: –

Stadio: Michigan Stadium (Ann Arbor, Stati Uniti)

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam; Zielinski, Fabian Ruiz; Callejón, Mertens, Insigne; Milik. All. Ancelotti

BARCELLONA (4-3-3): Neto; Semedo, Piqué, Umtiti, Junior Firpo; Rakitic, Busquets, De Jong; Griezmann, L. Suárez, Dembelé. All. Valverde

Leggi anche GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA