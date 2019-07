Amichevole Napoli-Benevento in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere la prima amichevole stagionale della squadra di Ancelotti

Il Napoli di Carlo Ancelotti scende in campo per la prima volta nella nuova stagione 2019/2020 affrontando in amichevole a Dimaro il Benevento, guidato in panchina dal nuovo tecnico Pippo Inzaghi. I partenopei, ancora in rosa incompleta in attesa che tornino in gruppo tutti i nazionali e che la società regali al tecnico di Reggiolo ulteriori rinforzi sul calciomercato, sono attesi da una stagione da protagonisti in Italia e in Europa, mentre i Sanniti puntano a ben figurare nel campionato di Serie B e possibilmente a conquistare quella promozione che permetterebbe loro di tornare in Serie A dopo 2 anni.

La gara amichevole Napoli-Benevento, il cui calcio d’inizio è previsto per le ore 19.00 nella cornice dello Stadio Comunale di Carciato, frazione di Dimaro, in Provincia di Trento, sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 249 del satellite e 473 del digitale terrestre). Gli abbonati potranno inoltre seguire la gara in diretta streaming attraverso l’app Sky Go, scaricabile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

NAPOLI-BENEVENTO

Competizione: Amichevole precampionato

Quando: sabato 13 luglio 2019

Fischio d’inizio: ore 19.00

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie A (249 del satellite, 373 del digitale terrestre)– NOW TV

Stadio: Stadio Comunale di Carciato (frazione di Dimaro, TN)



Le probabili formazioni

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Di Lorenzo, Maksimovic, Luperto, Ghoulam; Callejòn, Rog, Palmiero, Younes; Inglese, Tutino. All. Ancelotti



BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Viola, Tello, Del Pinto; Armenteros, Coda, R. Insigne. All. Inzaghi

