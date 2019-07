Amichevole Napoli-FeralpiSalò: probabili formazioni e dove vedere l’amichevole della squadra di Ancelotti

Il Napoli di Carlo Ancelotti, dopo il ko a sorpresa nel primo test stagionale contro il Benevento, prosegue il suo cammino di preparazione alla stagione ufficiale 2019/2020 affrontando in amichevole la FeralpiSalò di Damiano Zenoni, che prenderà parte al prossimo campionato di Serie C. Napoli-FeralpiSalò: le due squadre scenderanno in campo venerdì 19 luglio alle ore 17.30 allo Stadio Comunale di Carciato, frazione di Dimaro, in Provincia di Trento.

I partenopei si sono ritrovati nel ritiro di Dimaro, in Trentino Alto Adige, il 6 di luglio, e ci resteranno fino al 26. Dopo alcuni test contro formazioni abbordabili, gli azzurri del presidente De Laurentiis sosterranno una serie di impegnative gare internazionali contro formazioni quali Liverpool, Marsiglia e Barcellona. I lombardi dal canto loro sperano di poter essere protagonisti nel prossimo campionato di Serie C, dopo essersi piazzati al 4° posto nel Girone B nell’ultima stagione regolare, guadagnandosi così la partecipazione ai playoff.

La partita amichevole Napoli-FeralpiSalò sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 249 del satellite e 473 del digitale terrestre). Gli abbonati potranno inoltre seguire la gara in diretta streaming attraverso l’app Sky Go, scaricabile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Napoli-FeralpiSalò

Competizione: Amichevole precampionato

Quando: venerdì 19 luglio 2019

Fischio d’inizio: ore 17.30

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie A (249 del satellite, 373 del digitale terrestre)– NOW TV

Stadio: Stadio Comunale di Carciato (frazione di Dimaro, TN)



Le probabili formazioni

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Di Lorenzo, Maksimovic, Chiriches, Ghoulam; Callejón, Palmiero, Zielinski, Younes; Mertens, Milik. All. Ancelotti

FERALPISALÒ (4-3-3): Liviero; Tantardini, Canini, Legati, Contessa; Scarsella, Pesce, Magnino; Vita, Caracciolo, Maiorino. All. D. Zenoni