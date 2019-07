Amichevole PSG-Inter: streaming e probabili formazioni

Amichevole Inter-PSG: probabili formazioni e dove vedere l’impegno internazionale dei nerazzurri di Antonio Conte

L’Inter di Antonio Conte, dopo le due sconfitte rimediate nell’International Champions Cup contro Manchester United e Juventus (ai rigori), e la vittoria nel primo impegno stagionale contro il Lugano, sfida in amichevole il PSG di Thomas Tuchel nel terzo impegno della tournée asiatica dei nerazzurri. PSG-Inter: la sfida si disputerà sabato 27 luglio 2019 alle ore 13.30 italiane nella cornice del Complexo Olímpico de Macao, in Cina, nell’Isola di Taipa, regione di Macao.

Per il tecnico dell’Inter Antonio Conte sarà l’opportunità di valutare ulteriormente i giocatori a sua disposizione in attesa di capire se il calciomercato offrirà ulteriori innesti soprattutto nel reparto offensivo. Al di là del risultato negativo maturato ai calci di rigore, l’Inter ha dimostrato passi avanti a livello di gioco contro la Juventus e da quei progressi prova a ripartire l’allenatore salentino per il successivo step.

La partita amichevole PSG-Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sportitalia (canale 60 del Digitale terrestre), e sarà visibile anche in streaming collegandosi alla pagina ufficiale dell’emittente. Per poter guardare la partita in HD occorre però essere in possesso di una moderna Smart tv con il sistema HbbTV incorporato.

PSG-Inter

Competizione: Amichevole internazionale

Quando: Sabato 27 luglio 2019

Fischio d’inizio: ore 13.30

Dove vederla in tv e streaming: Sportitalia

Stadio: Complexo Olímpico de Macao (Isola di Taipa – Macao)



Le probabili formazioni

PSG (4-3-3): Trapp; Meunier, Diallo, Kehrer, Bernat; Verratti, Herrera, Sarabia; Draxler, Cavani, Mbappe. All. Tuchel

INTER (3-5-2): Handanovic; De Vrij, Godin, Skriniar; Candreva, Barella, Sensi, Vecino, D’Ambrosio; Esposito, Perisic. All. Conte

