International Champions Cup 2019: calendario, squadre e risultati

Dal 17 luglio al 10 agosto 12 fra le migliori squadre al mondo si sfideranno nell’International Champions Cup 2019: calendario, date e regolamento

A cavallo fra luglio e agosto, dal 2013 le più importanti squadre al mondo si sfidano nell’International Champions Cup, torneo estivo organizzato dalla compagnia statunitense Relevent Sports. Anche quest’estate 12 fra le migliori squadre al mondo scenderanno in campo dal 17 luglio al 10 agosto nell’International Champions Cup 2019 (ICC 2019), che vedrà al via anche 4 squadre italiane: Juventus, Inter, Milan e Roma.

International Champions Cup 2019: le squadre partecipanti

Saranno in tutto 12 le squadre partecipanti all’International Champions Cup 2019:

4 squadre italiane: Juventus , Inter , Milan , Roma

, , , 3 squadre inglesi: Arsenal , Manchester United , Tottenham

, , 2 squadre spagnole: Atletico Madrid , Real Madrid

, 1 squadra tedesca: Bayern Monaco

1 squadra portoghese: Benfica

1 squadra messicana: Chivas de Guadalajara

Dove si gioca l’International Champions Cup 2019

Le 18 partite dell’International Champions Cup 2019 si snoderanno fra 3 continenti, Europa, Nord America e Asia. Complessivamente saranno 17 le città sedi delle gare dell’ICC 2019:

Europa , 3 sedi: Cardiff, Londra, Stoccolma

, 3 sedi: Cardiff, Londra, Stoccolma Nord America , 11 sedi: Arlington, Bridgeview, Carson, Charlotte, East Rutherford, Foxborough, Harrison, Houston, Kansas City, Landover, Santa Clara

, 11 sedi: Arlington, Bridgeview, Carson, Charlotte, East Rutherford, Foxborough, Harrison, Houston, Kansas City, Landover, Santa Clara Asia, 3 sedi: Nanchino, Shanghai, Singapore

International Champions Cup 2019: il regolamento

Ognuna delle 12 squadre partecipanti all’ICC 2019 disputerà 3 partite, con un programma suddiviso fra Europa, Nord America e Asia, per un totale di 18 gare complessive. Alla fine dei 18 incontri sarà stilata una classifica finale e la squadra prima in classifica si aggiudicherà l’ICC 2019.

Tutte le partite dureranno 90 minuti, e in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si tireranno i calci di rigore. Ad ogni squadra andranno 3 punti in caso di vittoria nei 90′ regolamentari, 2 punti per le partite vinte ai rigori, 1 punto per i match persi ai rigori e 0 punti in caso di sconfitta nei 90 minuti.

In caso di più squadre a pari merito nella classifica finale del torneo si terrà conto di diversi parametri:

risultato nell’eventuale scontro diretto (che non è detto ci sia)

miglior differenza reti finale

maggior numero di gol segnati

minor numero di gol subiti

migliori risultati ottenuti contro eventuali avversari in comune

minor numero di cartellini rossi

minor numero di cartellini gialli

minor numero di falli fatti

sorteggio con la monetina (con il metodo del testa o croce)

International Champions Cup 2019: calendario e risultati

Le partite dell’International Champions Cup 2019 inizieranno mercoledì 17 luglio e finiranno sabato 10 agosto. Sarà la Roma ad aprire il torneo sfidando a Bridgeview i messicani del Chivas Guadalajara il 17 luglio. Il cammino dei giallorossi proseguirà con l’amichevole contro l’Arsenal il 20 luglio a Charlotte e si chiuderà ad Harrison contro il Benfica il 25 luglio.

L’Inter entrerà in scena il 20 luglio contro il Manchester United a Singapore, poi i nerazzurri incroceranno la Juventus in un inedito Derby d’Italia che si giocherà a Nanchino, nel quartier generale di Suning, e concluderanno il loro torneo sfidando a Londra il Tottenham il 4 agosto.

La Juventus, prima della sfida con i nerazzurri, affronterà il Tottenham a Singapore, mentre il 10 agosto affronterà l’Atletico Madrid a Stoccolma, nella rivincita della sfida dei quarti di finale di Champions League. Il Milan infine aprirà la sua ICC 2019 a Kansas City il 24 luglio contro il Bayern Monaco, per poi affrontare il Benfica il 28 luglio a Foxborough e chiudere contro il Manchester United a Cardiff il 3 agosto. Questo il calendario completo delle partite:

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO

Seatgeek Stadium, Bridgeview: ROMA-Chivas

GIOVEDÌ 18 LUGLIO

Dignity Health Sports Park, Carson: Arsenal-Bayern Monaco

SABATO 20 LUGLIO

Singapore National Stadium, Singapore: Manchester United-INTER

Bank of America Stadium, Charlotte: Arsenal-ROMA

DOMENICA 21 LUGLIO

Levi’s Stadium, Santa Clara: Benfica-Chivas

NRG Stadium, Houston: Bayern Monaco-Real Madrid

Singapore National Stadium, Singapore: JUVENTUS-Tottenham

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO

Fedexfield, Landover: Real Madrid-Arsenal

Arrowhead Stadium, Kansas City: Bayern Monaco-MILAN

Globe Life Park, Arlington: Chivas-Atletico Madrid

Olympic Sports Complex, Nanchino: JUVENTUS-INTER

GIOVEDÌ 25 LUGLIO

Red Bull Arena, Harrison: ROMA-Benfica

Hongkou Stadium, Shanghai: Tottenham-Manchester United

SABATO 27 LUGLIO

Metlife Stadium, East Rutherford: Real Madrid-Atletico Madrid

DOMENICA 28 LUGLIO

Gillette Stadium, Foxborough: MILAN-Benfica

SABATO 3 AGOSTO

Principality Stadium, Cardiff: Manchester United-MILAN

DOMENICA 4 AGOSTO

Tottenham Hotspur Stadium, Londra: Tottenham-INTER

SABATO 10 AGOSTO

Friends Arena, Stoccolma: Atletico Madrid-JUVENTUS

International Champions Cup 2019: come acquistare i biglietti

I biglietti per assistere ai match dell’International Champions Cup 2019 è possibile acquistarli sul sito www.internationalchampionscup.com.