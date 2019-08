Al termine delle vacanze, le squadre di Serie A sono tornate progressivamente al lavoro: il quadro delle amichevoli estive 2019

A luglio le 20 squadre di Serie A si ritroveranno in ritiro per preparare al meglio la nuova stagione. Amichevoli estive 2019/2020: in vista dell’inizio del prossimo campionato, fissato per il penultimo fine settimana di agosto (24 e 25), le diverse formazioni affineranno la loro preparazione nelle amichevoli estive 2019.

Ogni club programmerà diversamente il proprio percorso di avvicinamento all’inizio della stagione ufficiale: alcuni preferiranno affrontare avversari di basso spessore, altri cimentarsi subito in test internazionali. Ecco il quadro completo delle amichevoli estive programmate dalle 20 squadre di Serie A con i rispettivi risultati e dove vederle in tv e streaming.

ATALANTA

Domenica 14 luglio, ore 17.00, Atalanta-Rapp. Clusone 5-1 [10′ Barrow (A), 14′ rig. Borlini (RC), 15′ Gomez (A), 31′ Barrow (A), 33′ Colley (A), 55′ A. Traoré (A)]

[10′ Barrow (A), 14′ rig. Borlini (RC), 15′ Gomez (A), 31′ Barrow (A), 33′ Colley (A), 55′ A. Traoré (A)] Giovedì 18 luglio, ore 17.00, Atalanta-Brusaporto 9-0 [4′,10′ Colley, 16′ aut. Tomasi, 32′ aut. Esposito B., 35′ rig. Malinovskyi, 55′, 57′ A. Traoré, 66′ Muriel, 67′ A. Traoré]

[4′,10′ Colley, 16′ aut. Tomasi, 32′ aut. Esposito B., 35′ rig. Malinovskyi, 55′, 57′ A. Traoré, 66′ Muriel, 67′ A. Traoré] Domenica 21 luglio, ore 17.00, Atalanta-Renate 3-0 [1′ Barrow (A), 9′ Gomez (A), 13′ Barrow (A), 56′ Colley (A), 62′ Muriel (A), 77′ Colley (A)]

[1′ Barrow (A), 9′ Gomez (A), 13′ Barrow (A), 56′ Colley (A), 62′ Muriel (A), 77′ Colley (A)] Sabato 27 luglio, ore 16.00, Swansea-Atalanta 2-1 [5′ Ilicic (A), 63′ aut. Hateboer (S), 67′ Roberts (S)]

[5′ Ilicic (A), 63′ aut. Hateboer (S), 67′ Roberts (S)] Martedì 30 luglio, ore 20.30, Norwich-Atalanta 1-4 [16′ Cantwell (N), 45′, 62′ Muriel (A), 84′ Pasalic (A), 90′ + 1 Barrow (A)]

[16′ Cantwell (N), 45′, 62′ Muriel (A), 84′ Pasalic (A), 90′ + 1 Barrow (A)] Venerdì 2 agosto, ore 20.30, Leicester City-Atalanta 2-1 [61′ Perez (L), 75′ Vardy (L), 89′ rig. Muriel (A)]

[61′ Perez (L), 75′ Vardy (L), 89′ rig. Muriel (A)] Sabato 10 agosto, ore 21.00, Getafe-Atalanta 4-1 [10′ Arambarri (G), 63′ Bergara (G), 67′ rig. Muriel (A), 84′ Olivera (G), 90′ + 3 Angel Rodríguez (G)]

BOLOGNA

Domenica 14 luglio, ore 17.00, Bologna-Sciliar 5-0 [6′ Destro, 45′ Falcinelli, 45′ Sansone, 64′ Falcinelli, 66′ Cassandro]

[6′ Destro, 45′ Falcinelli, 45′ Sansone, 64′ Falcinelli, 66′ Cassandro] Sabato 20 luglio, ore 17.00, Bologna-Virtus Bolzano 9-0 (4 tempi da 30′) [36′ rig. Dzemaili, 40′ Sansone, 50′ Mbaye, 54′ e 57′ Destro, 71′ Falletti, 99′ e 116′ Bani, 120′ +1 Svanberg]

[36′ rig. Dzemaili, 40′ Sansone, 50′ Mbaye, 54′ e 57′ Destro, 71′ Falletti, 99′ e 116′ Bani, 120′ +1 Svanberg] Venerdì 26 luglio, ore 17.00, Colonia-Bologna 3-1 [11′, 22′ Kainz (C), 71′ Churlinov (C), 85′ Orsolini (B)]



[11′, 22′ Kainz (C), 71′ Churlinov (C), 85′ Orsolini (B)] Lunedì 29 luglio, ore 18.00, Schalke 04-Bologna 2-3 [9′ Reese (S), 37′ Poli (B), 45′ Sansone (B), 60′ Palacio (B), 88′ Boujellab (S)]



[9′ Reese (S), 37′ Poli (B), 45′ Sansone (B), 60′ Palacio (B), 88′ Boujellab (S)] Sabato 3 agosto, ore 15.30, Augsburg-Bologna 2-3 [6′ Destro (B), 26′ rig. Gregoritsch (A), 50′ Richter (A), 74′ Svanberg (B), 84′ Santander (B)]

[6′ Destro (B), 26′ rig. Gregoritsch (A), 50′ Richter (A), 74′ Svanberg (B), 84′ Santander (B)] Sabato 10 agosto, ore 20.45, Bologna-Villarreal 3-4 [6′ Moi Gomez (V), 24′ Palacio (B), 63′ Santi Cazorla (V), 66′ Chukwueze (V), 75′ Santander (B), 81′ Tomiyasu (B), 85′ Gerard Moreno (V)]

[6′ Moi Gomez (V), 24′ Palacio (B), 63′ Santi Cazorla (V), 66′ Chukwueze (V), 75′ Santander (B), 81′ Tomiyasu (B), 85′ Gerard Moreno (V)] Mercoledì 14 agosto, ore 16.00, Atalanta-Giana Erminio

Domenica 18 agosto, ore 16.00, Atalanta-Mantova

BRESCIA

Mercoledì 17 luglio, ore 17.30, Brescia-Rappresentativa Camuna 8-1 [4′ Dessena (B), 26′ Tremolada (B), 28′ Al. Donnarumma (B), 33′ Ayé (B), 42′ Sorteni (RC), 63′ autogol (B), 72′ Bisoli (B), 84′ Morosini (B), 85′ Torregrossa (B)]

[4′ Dessena (B), 26′ Tremolada (B), 28′ Al. Donnarumma (B), 33′ Ayé (B), 42′ Sorteni (RC), 63′ autogol (B), 72′ Bisoli (B), 84′ Morosini (B), 85′ Torregrossa (B)] Sabato 21 luglio, ore 17.30, Brescia-Darfo Boario 5-1 [3′ Torregrossa, 9′ Viviani, 32′ Al. Donnarumma, 39′ Pedersoli, 44′ Sabelli, 45′ + 1 Torregrossa]

[3′ Torregrossa, 9′ Viviani, 32′ Al. Donnarumma, 39′ Pedersoli, 44′ Sabelli, 45′ + 1 Torregrossa] Mercoledì 24 luglio, ore 17.30, Brescia-Ciliverghe 11-0 [Tremolada (x2) Morosini (x3) Chancellor, Torregrossa, Avesani (Autorete), Al. Donnarumma (x3)]

[Tremolada (x2) Morosini (x3) Chancellor, Torregrossa, Avesani (Autorete), Al. Donnarumma (x3)] Sabato 27 luglio, ore 17.30, Brescia-Renate 2-0 [4′ Al. Donnarumma, 87′ Torregrossa]

[4′ Al. Donnarumma, 87′ Torregrossa] Domenica 4 agosto, ore 19.30, Besiktas-Brescia 0-2 [45′ + 3, 54′ Al. Donnarumma]



[45′ + 3, 54′ Al. Donnarumma] Mercoledì 7 agosto, ore 17.00, Alanyaspor-Brescia 2-0 [76′ Campos, 82′ Bingöl]

[76′ Campos, 82′ Bingöl] Sabato 10 agosto, ore 18.30, Brescia-Valladolid 2-1 [18′ Sandro Ramírez (V), 30′ Torregrossa (B), 90′ + 3 Morosini (B)]

CAGLIARI

Mercoledì 10 luglio, ore 17.30, Cagliari-Rappresentativa Locale 15-1 [2’, 12’, 22’, 24’ Cerri (C), 32’ Pili (R), 37’ João Pedro (C), 45’, 55’, 57’ Han (C), 62′ Ragatzu (C), 63′ Pajac (C), 65′ Despodov (C), 69′, 74′ Ragatzu (C), 77′ Deiola (C), 79′ Ragatzu (C)]

[2’, 12’, 22’, 24’ Cerri (C), 32’ Pili (R), 37’ João Pedro (C), 45’, 55’, 57’ Han (C), 62′ Ragatzu (C), 63′ Pajac (C), 65′ Despodov (C), 69′, 74′ Ragatzu (C), 77′ Deiola (C), 79′ Ragatzu (C)] Mercoledì 17 luglio, ore 17.30, Cagliari-Real Vicenza 5-0 [15′ rig. João Pedro, 16′, 34’ Despodov, 85′ Ragatzu, 89′ Pavoletti]

[15′ rig. João Pedro, 16′, 34’ Despodov, 85′ Ragatzu, 89′ Pavoletti] Domenica 21 luglio, ore 17.30, Cagliari-Feralpisalò 1-1 [73’ Marchi (F), 87’ Cerri (C)]

[73’ Marchi (F), 87’ Cerri (C)] Mercoledì 24 luglio, ore 19.00, Cagliari-Chievo 2-1 [24′ Despodov (CA), 44′ Stepinski (CH), 81′ Pavoletti (CA)]

[24′ Despodov (CA), 44′ Stepinski (CH), 81′ Pavoletti (CA)] Sabato 27 luglio, ore 20.30, Cagliari-Leeds United 1-1 [14′ Birsa (C), 49′ rig. Pablo Hernández (L)]

[14′ Birsa (C), 49′ rig. Pablo Hernández (L)] Sabato 3 agosto, ore 14.30, Friburgo-Cagliari 0-1 [57′ João Pedro]

[57′ João Pedro] Sabato 3 agosto, ore 17.30, Friburgo-Cagliari 4-1 [5′ Cerri (C), 15′, 21′ Holer (F), 25′ Koch (F), 58′ Schlotterbeck (F)]

[5′ Cerri (C), 15′, 21′ Holer (F), 25′ Koch (F), 58′ Schlotterbeck (F)] Mercoledì 7 agosto, ore 19.30, Fenerbahçe-Cagliari 2-2 [35′ Emre (F), 45’+1 Ozan (F), 54′ Han (C), 63′ rig. Joao Pedro (C)]

[35′ Emre (F), 45’+1 Ozan (F), 54′ Han (C), 63′ rig. Joao Pedro (C)] Venerdì 9 agosto, ore 20.30, Catania-Cagliari 1-1 [9′ Curiale (CT), 86′ João Pedro (CA)]

FIORENTINA

Mercoledì 10 luglio, ore 17.00, Fiorentina-Val di Fassa Team 21-0 [5′ Benassi, 15′, 19′ e 38′ Vlahovic, 17′ Montiel, 23′ Saponara, 26′ Ranieri, 42′, 85′, 87′, 90′ Meli, 50′, 63′, 88′ Sottil, 53′, 69′ Simeone, 59′, 75′ Hancko, 61′, 68′ Baez, 89′ Eysseric]

[5′ Benassi, 15′, 19′ e 38′ Vlahovic, 17′ Montiel, 23′ Saponara, 26′ Ranieri, 42′, 85′, 87′, 90′ Meli, 50′, 63′, 88′ Sottil, 53′, 69′ Simeone, 59′, 75′ Hancko, 61′, 68′ Baez, 89′ Eysseric] Domenica 14 luglio, ore 17.00, Fiorentina B-Real Vicenza 6-1 [8′ Barrazza (R), 20′ Gori (F), 37′ Marozzi (F), 66′ Spalluto (F), 71′ R. Simic (F), 78′ Kukovec (F), 90′ R. Simic (F)]

[8′ Barrazza (R), 20′ Gori (F), 37′ Marozzi (F), 66′ Spalluto (F), 71′ R. Simic (F), 78′ Kukovec (F), 90′ R. Simic (F)] Mercoledì 17 luglio, ore 3.00, Fiorentina-Chivas Guadalajara 2-1 [25′ J.E. Lopez (C), 27′ Simeone (F), 52′ Sottil (F)]

[25′ J.E. Lopez (C), 27′ Simeone (F), 52′ Sottil (F)] Mercoledì 17 luglio, ore 17.00, Fiorentina B-Bari 0-0

Sabato 20 luglio, ore 17.00, Fiorentina-Benevento 0-3 [39′ Armenteros, 48′ Kragl, 50′ Improta]

[39′ Armenteros, 48′ Kragl, 50′ Improta] Domenica 21 luglio, ore 00.00, Arsenal-Fiorentina 3-0 [15′, 65′ Nketiah, 89′ Willock]

[15′, 65′ Nketiah, 89′ Willock] Giovedì 25 luglio, ore 2.00, Fiorentina-Benfica 1-2 [9′ Seferovic (B), 29′ Vlahovic (F), 90′ + 3 Lucas Fernandes (B)]

[9′ Seferovic (B), 29′ Vlahovic (F), 90′ + 3 Lucas Fernandes (B)] Sabato 3 agosto, ore 21.00, Livorno-Fiorentina 0-1 [14′ Sottil]

[14′ Sottil] Domenica 11 agosto, ore 21.00, Fiorentina-Galatasaray 4-1 [43′ rig. K. Boateng (F), 47′ Sottil (F), 50′ Emre Mor (G), 61′ Benassi (F), 83′ Simeone (F)]

GENOA

Sabato 13 luglio, ore 17.00, Genoa-Val Stubai 9-0 [20′ Pinamonti, 21′ Favilli, 24′ Criscito, 34′, 44′ Pinamonti, 49′ Sanabria, 54′, 61′ Kouamé, 89′ Romero]

[20′ Pinamonti, 21′ Favilli, 24′ Criscito, 34′, 44′ Pinamonti, 49′ Sanabria, 54′, 61′ Kouamé, 89′ Romero] Martedì 16 luglio, ore 18.00, Genoa-Wacker Innsbruck 7-0 [13′ Favilli, 27′ Sanabria, 48′, 68′ Pinamonti, 61′ Gumus, 70′ Pinamonti, 75′ Gumus]

[13′ Favilli, 27′ Sanabria, 48′, 68′ Pinamonti, 61′ Gumus, 70′ Pinamonti, 75′ Gumus] Sabato 20 luglio, ore 19.00, Olympique Lione-Genoa 3-4 [11′ Thiago Mendes (OL), 14′ rig. Criscito (G); 52′ Yanga Mbiwa (OL), 62′ Fofana (OL), 65′ Ghiglione (G), 72′ Hiljemark (G), 87′ Kouamè (G)]

[11′ Thiago Mendes (OL), 14′ rig. Criscito (G); 52′ Yanga Mbiwa (OL), 62′ Fofana (OL), 65′ Ghiglione (G), 72′ Hiljemark (G), 87′ Kouamè (G)] Lunedì 29 luglio, ore 18.45, FC Saint Lo Manche-Genoa 1-5 [29′ Vauvy (F), 35′ Sanabria (G); 40′ Romulo (G), 72′ Gumus (G), 75′ rig. Criscito, 80′ Kouamé]



[29′ Vauvy (F), 35′ Sanabria (G); 40′ Romulo (G), 72′ Gumus (G), 75′ rig. Criscito, 80′ Kouamé] Venerdì 2 agosto, ore 20.00, Nantes-Genoa 1-1 [28′ Lerager (G), 81′ Lima (N)]

[28′ Lerager (G), 81′ Lima (N)] Domenica 4 agosto, ore 20.45, Bordeaux-Genoa 2-3 [24′ Pinamonti (G), 35′ C. Zapata (G), 38′ Hwang (B), 59′ De Preville (B), 81′ Hiljemark (G)]



[24′ Pinamonti (G), 35′ C. Zapata (G), 38′ Hwang (B), 59′ De Preville (B), 81′ Hiljemark (G)] Giovedì 8 agosto, ore 20.45, Reggio Audace-Genoa 1-2 [35′ Ghiglione (G), 52′ Pinamonti (G); 83′ Haruna (R)]

[35′ Ghiglione (G), 52′ Pinamonti (G); 83′ Haruna (R)] Venerdì 9 agosto, ore 18.00, Genoa-Massese 9-0 [10′ Pandev, 11′ Gumus, 14′, 24′, 35′ Sanabria, 36′ Gumus, 57′ Sanabria, 85′ Jagiello, 90′ Gumus]

INTERNAZIONALE

Domenica 14 luglio, ore 17.30, Lugano-Inter 1-2 [25′ Sensi (I), 45′ Brozovic (I), 86′ Kryeziu (L)]

[25′ Sensi (I), 45′ Brozovic (I), 86′ Kryeziu (L)] Sabato 20 luglio, ore 13.30, Manchester Utd-Inter 1-0 [76′ Grenwood]

[76′ Grenwood] Mercoledì 24 luglio, ore 13.30, Juventus-Inter 1-1, 5-4 d.c.r. [10′ aut. De Ligt (I), 68′ Cristiano Ronaldo (J)]

[10′ aut. De Ligt (I), 68′ Cristiano Ronaldo (J)] Sabato 27 luglio, ore 12.00, PSG-Inter 1-1, 6-5 d.c.r. [41′ Kehrer (P), 90′ + 4 Longo (I)]

[41′ Kehrer (P), 90′ + 4 Longo (I)] Domenica 4 agosto, ore 16.00, Tottenham-Inter 1-1, 4-5 d.c.r. [3′ Lucas Moura (T), 36′ Sensi (I)]



[3′ Lucas Moura (T), 36′ Sensi (I)] Sabato 10 agosto, ore 21.30, Valencia-Inter 1-1, 7-8 d.c.r. [38′ Soler (V), 82′ rig. Politano (I)]

JUVENTUS

Domenica 21 luglio, ore 13.30, Juventus-Tottenham 2-3 [30′ Lamela (T), 56′ Higuain (J), 60′ Cristiano Ronaldo (J), 65′ Lucas Moura (T), 90′ + 3 Kane]

[30′ Lamela (T), 56′ Higuain (J), 60′ Cristiano Ronaldo (J), 65′ Lucas Moura (T), 90′ + 3 Kane] Mercoledì 24 luglio ore 13.30, Juventus-Inter 1-1, 5-4 d.c.r. [10′ aut. De Ligt (I), 68′ Cristiano Ronaldo (J)]

[10′ aut. De Ligt (I), 68′ Cristiano Ronaldo (J)] Venerdì 26 luglio, ore 13.00, Juventus-Team K-League 3-3 [7′ Osmar (T), 9′ Muratore (J), 45′ Cesinha (T), 50′ Taggart (T), 78′ Matuidi (J), 81′ Matheus Pereira (J)]

[7′ Osmar (T), 9′ Muratore (J), 45′ Cesinha (T), 50′ Taggart (T), 78′ Matuidi (J), 81′ Matheus Pereira (J)] Sabato 10 agosto ore 18.00, Atletico Madrid-Juventus 2-1 [24′ Lemar (A), 29′ Khedira (J), 33′ João Felix (A)]

[24′ Lemar (A), 29′ Khedira (J), 33′ João Felix (A)] Mercoledì 14 agosto, ore 17.00, Juventus A-Juventus B (SKY)



Sabato 17 agosto, ore 20.30, Triestina-Juventus (SKY)

LAZIO

Domenica 14 luglio, ore 17.00, Lazio-Auronzo di Cadore 18-0 [6′, Correa, 11′ Parolo, 13′ Leiva, 23′, 29′ Caicedo, 31′ Correa, 33′ Acerbi, 40′ Correa, 54′ Parolo, 46′, 56′ Luis Alberto, 56′ A. Anderson, 66′ Patric, 70′ Acerbi, 72′ Luis Alberto (L), 74′, 75′ Adekanye, 78′ Patric]

[6′, Correa, 11′ Parolo, 13′ Leiva, 23′, 29′ Caicedo, 31′ Correa, 33′ Acerbi, 40′ Correa, 54′ Parolo, 46′, 56′ Luis Alberto, 56′ A. Anderson, 66′ Patric, 70′ Acerbi, 72′ Luis Alberto (L), 74′, 75′ Adekanye, 78′ Patric] Mercoledì 17 luglio, orario da definire, Lazio- Top 11 Cadore 12-0 [16′ Cataldi, 23′ Immobile, 27′ Caicedo, 37′ Immobile, 49′ Adekanye, 54′, 56′ Correa, 61′ rig. Jony, 69′ rig., 70′ Correa, 80′, 86′ A. Anderson]

[16′ Cataldi, 23′ Immobile, 27′ Caicedo, 37′ Immobile, 49′ Adekanye, 54′, 56′ Correa, 61′ rig. Jony, 69′ rig., 70′ Correa, 80′, 86′ A. Anderson] Domenica 21 luglio, ore 17.00, Lazio-Triestina 5-2 [8′ Immobile (L), 29′ Milinkovic-Savic (L), 13′ rig. Correa (L), 46′ Codromaz (T), 50′, 67′ Caicedo (L), 86′ Marzola (T)]

[8′ Immobile (L), 29′ Milinkovic-Savic (L), 13′ rig. Correa (L), 46′ Codromaz (T), 50′, 67′ Caicedo (L), 86′ Marzola (T)] Mercoledì 24 luglio, ore 17.00, Lazio-Virtus Entella 5-0 [ 8′ Luis Alberto, 39′, 60′ Correa, 47′, 75′ Patric ]

[ ] Venerdì 2 agosto, ore 20.45, Bournemouth-Lazio 3-4 [14′ Correa (L), 20′ Lerma (B), 31′ Solanke (B), 48′ Luis Alberto (L), 54′ Parolo (L), 75′ Correa (L), 82′ Stacey (B)]

[14′ Correa (L), 20′ Lerma (B), 31′ Solanke (B), 48′ Luis Alberto (L), 54′ Parolo (L), 75′ Correa (L), 82′ Stacey (B)] Sabato 3 agosto, ore 16.00, Paderborn-Lazio 2-4 [19′ Caicedo (L), 33′ Cataldi (L), 41′ aut. Jans (L), 68′ Antwi-Adjei (P), 88′ Souza (P), 89′ Lulic (L)]

[19′ Caicedo (L), 33′ Cataldi (L), 41′ aut. Jans (L), 68′ Antwi-Adjei (P), 88′ Souza (P), 89′ Lulic (L)] Sabato 10 agosto, orario da definire, Celta Vigo-Lazio 1-2 [7′,25′ Immobile (L), 39′ Beltran (C)]

LECCE

Sabato 20 luglio, ore 17.00, Lecce-FC Gherdeina 8-0 [22′ Felici, 29′ La Mantia; 32′ Lapadula, 37′ rig. La Mantia, 57′ Dubickas, 69′ Quarta, 79′ Riccardi, 89′ Falco]

[22′ Felici, 29′ La Mantia; 32′ Lapadula, 37′ rig. La Mantia, 57′ Dubickas, 69′ Quarta, 79′ Riccardi, 89′ Falco] Martedì 23 luglio, ore 17.30, Lecce-ASD Sport Club ST. Georgen 6-0 [20′ La Mantia, , 25′ autorete, 43′ La Mantia, 72′, 73′ Lapadula, 80′ Quarta]

[20′ La Mantia, , 25′ autorete, 43′ La Mantia, 72′, 73′ Lapadula, 80′ Quarta] Giovedì 25 luglio, ore 17.00, Lecce-ASDC Virtus Bolzano 6-0 [5′, 63′ Felici, 13′ Lapadula, 38′ La Mantia, 49′ Falco, 88′ Vera]

[5′, 63′ Felici, 13′ Lapadula, 38′ La Mantia, 49′ Falco, 88′ Vera] Sabato 27 luglio, orario da definire, Lecce-Frosinone 4-1 [28′ Paganini (F), 55′ Meccariello (L), 72′ Falco (L), 81′ Lapadula (L), 89′ Dubickas (L)]

MILAN

Mercoledì 24 luglio, ore 3.00, Bayern Monaco-Milan 1-0 [45′ + 3 Goretzka]

[45′ + 3 Goretzka] Domenica 28 luglio, ore 21.00, Milan-Benfica 0-1 [70′ Taraabt]

[70′ Taraabt] Sabato 3 agosto, ore 18.30, Manchester Utd-Milan 2-2, 7-6 d.c.r. [14′ Rashford (MA), 26′ Suso (MI), 60′ aut. Lindelof (MI), 72′ Lingard (MA)]

[14′ Rashford (MA), 26′ Suso (MI), 60′ aut. Lindelof (MI), 72′ Lingard (MA)] Sabato 10 agosto, ore 20.45, Feronikeli-Milan 0-2 [26′ Suso, 58′ Borini]

[26′ Suso, 58′ Borini] Sabato 17 agosto, ore 20.30, Cesena-Milan (MILAN TV)



NAPOLI

Sabato 13 luglio, ore 19.00, Napoli-Benevento 1-2 [20′ Callejón (N), 35′ Coda (B), 89′ Vokic (B)]

[20′ Callejón (N), 35′ Coda (B), 89′ Vokic (B)] Venerdì 19 luglio, ore 17.30, Napoli-Feralpisalò 5-0 [6′ Manolas, 53′ Verdi, 59′ Tonelli, 62′ Verdi, 84′ Tutino]

[6′ Manolas, 53′ Verdi, 59′ Tonelli, 62′ Verdi, 84′ Tutino] Mercoledì 24 luglio, ore 17.30, Napoli-Cremonese 3-3 [11′ aut. Manolas (C), 37′ rig. Insigne (N), 42′ Arini (C), 54′ Verdi (N), 70′ Younes (N), 76′ Soddimo (C)]

[11′ aut. Manolas (C), 37′ rig. Insigne (N), 42′ Arini (C), 54′ Verdi (N), 70′ Younes (N), 76′ Soddimo (C)] Domenica 28 luglio, ore 18.00, Napoli-Liverpool 3-0 [17′ Insigne, 29′ Milik, 52′ Younes]

[17′ Insigne, 29′ Milik, 52′ Younes] Domenica 4 agosto, ore 21.00, Olympique Marsiglia-Napoli 0-1 [38′ Mertens]

[38′ Mertens] Mercoledì 7 agosto, ore 01.30, Barcellona-Napoli 2-1 [40′ Busquets (B), 42′ aut. Umtiti (N), 79′ Rakitic (B)]

[40′ Busquets (B), 42′ aut. Umtiti (N), 79′ Rakitic (B)] Domenica 11 agosto, ore 23.00, Napoli-Barcellona 0-4 [3′ L. Suarez, 11′ Griezmann, 13′ L. Suarez, 63′ Dembelé]

PARMA

Sabato 13 luglio, ore 17.30, Parma-Prato allo Stelvio 14-1 [11′, 18′ Sprocati (PA), 22′ rig. Gander (PR), 24′ Gagliolo (PA), 27′, 30′ Sprocati (PA), 31′ Dezi (PA), 37′ Munari (PA), 42′ Baraye (PA), 58′ Dezi (PA), 65′ Baraye (PA), 69′, 76′, 81′ Dezi (PA), 84′ Brunori (PA)]

[11′, 18′ Sprocati (PA), 22′ rig. Gander (PR), 24′ Gagliolo (PA), 27′, 30′ Sprocati (PA), 31′ Dezi (PA), 37′ Munari (PA), 42′ Baraye (PA), 58′ Dezi (PA), 65′ Baraye (PA), 69′, 76′, 81′ Dezi (PA), 84′ Brunori (PA)] Mercoledì 17 luglio, ore 17.30, Parma-Rappresentativa Val Venosta 6-0 [6′ Baraye, 13′ rig. Kucka, 43′ Baraye, 54′ Scozzarella, 71′ Machin, 78′ Munari]

[6′ Baraye, 13′ rig. Kucka, 43′ Baraye, 54′ Scozzarella, 71′ Machin, 78′ Munari] Domenica 21 luglio, ore 17.30, Parma-Maia Alta Obermais 4-0 [41′ Inglese, 60′ Ceravolo, 62′, 65′ Baraye]

[41′ Inglese, 60′ Ceravolo, 62′, 65′ Baraye] Sabato 27 luglio, ore 18.00, Parma-Trabzonspor 2-2 [16′, 39′ Gervinho (P), 22′ João Pereira (T), 65′ Yusuf Sari (T)]

[16′, 39′ Gervinho (P), 22′ João Pereira (T), 65′ Yusuf Sari (T)] Martedì 30 luglio, ore 19.00, GW Micheldof-Parma 0-4 [16′ Gervinho, 34′ Hernani, 53′ Scaglia, 75′ Sprocati]

[16′ Gervinho, 34′ Hernani, 53′ Scaglia, 75′ Sprocati] Sabato 3 agosto, ore 16.00, Burnley-Parma 2-0 [52′, 55′ Jay Rodriguez]

[52′, 55′ Jay Rodriguez] Sabato 10 agosto, ore 20.30, Parma-Sampdoria 2-1 [6′ Ramirez (S), 23′ Inglese (P), 80′ Sprocati (P)]

ROMA

Giovedì 18 luglio, ore 17.30, Roma-Tor Sapienza 12-0 [10′ rig. Perotti 25′ Schick, 43′ Spinazzola, 44′ Spinozzi, 45’+2 Schick, 48′ Under , 54′ Antonucci, 57′ Dzeko, 60′ Antonucci, 71′, 80′ Florenzi, 88′ Antonucci]

[10′ rig. Perotti 25′ Schick, 43′ Spinazzola, 44′ Spinozzi, 45’+2 Schick, 48′ Under , 54′ Antonucci, 57′ Dzeko, 60′ Antonucci, 71′, 80′ Florenzi, 88′ Antonucci] Sabato 20 luglio, ore 17.30, Roma-Trastevere 10-1 [3′ Dzeko (R), 7′ Kolarov (R), 20′ Under (R), 22′ Antonucci (R), 30′ Dzeko (R), 45′ + 2 Lorusso (T), 45′ + 3 Cristante (R), 48′ D’Urso (R), 49′ Schick (R), 58′ Perotti (R), 87′ Defrel (R)]

[3′ Dzeko (R), 7′ Kolarov (R), 20′ Under (R), 22′ Antonucci (R), 30′ Dzeko (R), 45′ + 2 Lorusso (T), 45′ + 3 Cristante (R), 48′ D’Urso (R), 49′ Schick (R), 58′ Perotti (R), 87′ Defrel (R)] Mercoledì 24 luglio, ore 17.30, Roma-Gubbio 3-0 [ 14′ Fazio, 52′ Antonucci, 87′ Pastore ]

[ ] Sabato 27 luglio, ore 10.00, Roma-Rieti 7-0 [43′ Zaniolo, 47′ aut. Granata, 50′ Santon, 75′ Under, 82′ Florenzi, 84′ e 87′ Schick]

[43′ Zaniolo, 47′ aut. Granata, 50′ Santon, 75′ Under, 82′ Florenzi, 84′ e 87′ Schick] Sabato 27 luglio, ore 17.30, Roma-Ternana 3-1 [13′ Defendi (T), 51′ Under (R), 63′ Under (R), 90′ Defrel (R)]

[13′ Defendi (T), 51′ Under (R), 63′ Under (R), 90′ Defrel (R)] Mercoledì 31 luglio, ore 20.30, Perugia-Roma 1-3 [8′ Dzeko, 21′ Mancini, 34′ Iemmello, 90’+1 Mancini]

[8′ Dzeko, 21′ Mancini, 34′ Iemmello, 90’+1 Mancini] Sabato 3 agosto, ore 18.00, Lille-Roma 2-3 [19′ Weah Jr. (L), 51′ Under (R), 72′ Zaniolo (R), 73′ Luiz Araujo (L), 90′ + 1 Cristante]

[19′ Weah Jr. (L), 51′ Under (R), 72′ Zaniolo (R), 73′ Luiz Araujo (L), 90′ + 1 Cristante] Mercoledì 7 agosto, ore 20.00, Roma-Athletic Bilbao 2-2 [27′ Muniain (A), 59′ Kolarov (R), 78′ rig. Raúl Garcia (A), 90′ rig. Pellegrini (R)]

[27′ Muniain (A), 59′ Kolarov (R), 78′ rig. Raúl Garcia (A), 90′ rig. Pellegrini (R)] Domenica 11 agosto, ore 20.00, Roma-Real Madrid 2-2, 7-6 d.c.r. [16′ Marcelo (R), 34′ Perotti (R), 38′ Casemiro (R), 40′ Dzeko (R)]



[16′ Marcelo (R), 34′ Perotti (R), 38′ Casemiro (R), 40′ Dzeko (R)] Sabato 17 agosto, ore 19.30, Arezzo-Roma (Roma TV)

SAMPDORIA

Mercoledì 17 luglio, ore 17.30, Sampdoria-Sellero Novelle 11-0 [7′ Verre, 8′ Gabbiadini, 24′, 29′ Verre, 30′ Caprari, 39′ Verre, 38′ Murillo; 53′ Maroni, 55′, 72′ Bonazzoli, 83′, 84′ Sala, 85′ Bonazzoli, 88′, 89′ Thorsby]

[7′ Verre, 8′ Gabbiadini, 24′, 29′ Verre, 30′ Caprari, 39′ Verre, 38′ Murillo; 53′ Maroni, 55′, 72′ Bonazzoli, 83′, 84′ Sala, 85′ Bonazzoli, 88′, 89′ Thorsby] Sabato 20 luglio, ore 16.30, Sampdoria A-Real Vicenza A 3-0 [61′ Ramirez, 65′ Praet, 75′ rig. Ramirez]

[61′ Ramirez, 65′ Praet, 75′ rig. Ramirez] Sabato 20 luglio, ore 18.00, Sampdoria B- Real Vicenza B 8-2 [4′ Bonazzoli (S), 14′ Verre (S), 18′ Vieira (S), 19′ Verre (S), 26′ Kyriakidis (R), 28′ Gabbiadini (S), 47′ rig. Gabbiadini, 53′ rig. Konstantinidis (R), 65′ Vieira (S), 68′ Bahlouli (S)]

[4′ Bonazzoli (S), 14′ Verre (S), 18′ Vieira (S), 19′ Verre (S), 26′ Kyriakidis (R), 28′ Gabbiadini (S), 47′ rig. Gabbiadini, 53′ rig. Konstantinidis (R), 65′ Vieira (S), 68′ Bahlouli (S)] Mercoledì 24 luglio, ore 17.30, Sampdoria-Aurora Pro Patria 4-0 [22′ Bonazzoli, 24′ Gabbiadini, 45′ Jankto, 90′ + 1 Bahlouli]

[22′ Bonazzoli, 24′ Gabbiadini, 45′ Jankto, 90′ + 1 Bahlouli] Sabato 3 agosto, ore 19.30, Monaco-Sampdoria 1-0 [49′ Falcao]

[49′ Falcao] Mercoledì 7 agosto, ore 20.30, Spezia-Sampdoria 3-5 [12′ Bonazzoli (SA), 16′ Gudjohnsen (SP), 26′ Maroni (SA), 47′ Ramirez (SA), 51′ rig. Pinto (SP), 54′ Thorsby (SA), 70′ Quagliarella (SA), 88′ Gyasi (SP)]

[12′ Bonazzoli (SA), 16′ Gudjohnsen (SP), 26′ Maroni (SA), 47′ Ramirez (SA), 51′ rig. Pinto (SP), 54′ Thorsby (SA), 70′ Quagliarella (SA), 88′ Gyasi (SP)] Sabato 10 agosto, ore 20.30, Parma-Sampdoria 2-1 [6′ Ramirez (S), 23′ Inglese (P), 80′ Sprocati (P)]

SASSUOLO

Domenica 21 luglio, ore 18.00, Sassuolo-Rappresentativa locale 12-0 [12′, 29′, 31′ e 41′ Caputo, 14′ Boga, 33′ aut. Auer, 36′ Duncan, 52′ aut. Rainer N., 53′ Mazzitelli, 64′ e 67′ Boateng, 90′ Berardi]

[12′, 29′, 31′ e 41′ Caputo, 14′ Boga, 33′ aut. Auer, 36′ Duncan, 52′ aut. Rainer N., 53′ Mazzitelli, 64′ e 67′ Boateng, 90′ Berardi] Mercoledì 24 luglio, ore 18.00, Sassuolo-Real Vicenza 5-0 [25′ Locatelli, 32′ Berardi, 68′, 75′ Pierini, 85′ H. Traorè]

[25′ Locatelli, 32′ Berardi, 68′, 75′ Pierini, 85′ H. Traorè] Sabato 27 luglio, ore 18.00, Sassuolo-Südtirol 2-0 [42′ Duncan, 78′ Brignola]

[42′ Duncan, 78′ Brignola] Domenica 28 luglio, ore 18.00, Sassuolo-Ciliverghe 10-1 [5′ rig., 18′ Kolaj (S), 30′ Adjapong (S), 58′ H. Traorè (S), 63′ Caputo (S), 67′ Boga (S), 72′ Ferrari (S), 73′, 87′ Berardi (S), 77′ Pasotti (C), 83′ Locatelli (S)]

[5′ rig., 18′ Kolaj (S), 30′ Adjapong (S), 58′ H. Traorè (S), 63′ Caputo (S), 67′ Boga (S), 72′ Ferrari (S), 73′, 87′ Berardi (S), 77′ Pasotti (C), 83′ Locatelli (S)] Mercoledì 31 luglio, ore 18.00, Sassuolo-Empoli 1-0 [26′ Berardi]

[26′ Berardi] Sabato 10 agosto, ore 18.00, Sassuolo-Alessandria 1-0 [40′ Berardi]

SPAL

Mercoledì 17 luglio, ore 17.00, SPAL-ND Gorica 3-1 [51′ Marinic (ND), 62′ Paloschi (S), 69′ Dickmann (S), 77′ Paloschi (S)]

[51′ Marinic (ND), 62′ Paloschi (S), 69′ Dickmann (S), 77′ Paloschi (S)] Domenica 21 luglio, ore 17.00, SPAL-Pordenone 2-0 [24′ Valoti, 35′ rig. Petagna]

[24′ Valoti, 35′ rig. Petagna] Sabato 27 luglio, ore 17.00, SPAL-Feralpisalò 4-1 [10′ Floccari (S), 20′ Valoti (S), 34′ Ceccarelli (F), 51′ aut. Rinaldi (S), 60′ Dickmann (S)]

[10′ Floccari (S), 20′ Valoti (S), 34′ Ceccarelli (F), 51′ aut. Rinaldi (S), 60′ Dickmann (S)] Giovedì 1 agosto, ore 15.00, SPAL-Virtus Bolzano 5-0 [8′ Strefezza, 44′ Kurtic, 63′ Moncini, 67′ Petagna, 70′ Mawuli]

[8′ Strefezza, 44′ Kurtic, 63′ Moncini, 67′ Petagna, 70′ Mawuli] Giovedì 1 agosto, ore 17.00, SPAL-FC Obermais 3-1 [7′ Valoti (S), 24′ Lantthaler, 55′ Valoti (S), 79′ Floccari (S)]

[7′ Valoti (S), 24′ Lantthaler, 55′ Valoti (S), 79′ Floccari (S)] Domenica 4 agosto, ore 18.00, SPAL-Verona 0-0



Giovedì 8 agosto, ore 20.30, Cesena-SPAL 2-3 [6′ Di Francesco (S), 14′ Petagna (S), 16′ Sabato (C), 64′ Floccari (S), 87′ De Feudis (C)]

TORINO

Giovedì 11 luglio, ore 16.00, Torino-Bormiese 18-1 [8′ Berenguer (T), 9′ Belotti (T), 23′ De Silvestri (T), 26′ Iago Falque (T), 29′ Meité (T), 37′, 38′ Belotti (T), 41′ Berenguer (T), 45′ Belotti (T), 47′ Berenguer (T), 5′ aut. Martinelli (T), 53′ Belotti (T), 58′ Zaza (T), 61′ Berenguer (T), 62′ Zaza (T), 70′ Rauti (T), 72′ Anzi (B), 88′ Rauti (T)]

[8′ Berenguer (T), 9′ Belotti (T), 23′ De Silvestri (T), 26′ Iago Falque (T), 29′ Meité (T), 37′, 38′ Belotti (T), 41′ Berenguer (T), 45′ Belotti (T), 47′ Berenguer (T), 5′ aut. Martinelli (T), 53′ Belotti (T), 58′ Zaza (T), 61′ Berenguer (T), 62′ Zaza (T), 70′ Rauti (T), 72′ Anzi (B), 88′ Rauti (T)] Domenica 14 luglio, ore 17.00, Torino-Merano 15-0 [7′ Belotti, 21′ Bremer, 26′ Belotti, 33′ De Silvestri, 35′ Belotti, 38′ Iago Falque, 42′ Berenguer; 47′ Zaza, 50′ Belotti, 54′ Berenguer, 58′ Zaza, 60′ Zaza, 80′ Zaza, 81′ Zaza (T), 89′ Zaza (T)]



[7′ Belotti, 21′ Bremer, 26′ Belotti, 33′ De Silvestri, 35′ Belotti, 38′ Iago Falque, 42′ Berenguer; 47′ Zaza, 50′ Belotti, 54′ Berenguer, 58′ Zaza, 60′ Zaza, 80′ Zaza, 81′ Zaza (T), 89′ Zaza (T)] Giovedì 18 luglio, ore 16.00, Torino-Pro Patria 3-2 [18′ Belotti (T), 44′ Parker (P), 51′ Mastroianni (P), 55′ Ansaldi (T), 58′ Belotti (T)]

UDINESE

Sabato 20 luglio, ore 18.30, Udinese-Ravenna 1-2 [9′ Lasagna (U), 36′ Fyda (R), 70′ Sapucci (R)]

[9′ Lasagna (U), 36′ Fyda (R), 70′ Sapucci (R)] Mercoledì 24 luglio, ore 18.00, Udinese-Al Hilal 2-3 [19′ Salem (AH), 29′ Becao (U), 44’ Salem (AH), 57′ Ter Avest (U), 69′ Gomis (AH)]

[19′ Salem (AH), 29′ Becao (U), 44’ Salem (AH), 57′ Ter Avest (U), 69′ Gomis (AH)] Sabato 27 luglio, ore 17.00, Borussia Dortmund-Udinese 4-1 [6′ Hazard (B), 19′ rig. Götze (B), 27′ Weigl (B), 44′ Brandt (B), 76′ Mandragora (U)]

[6′ Hazard (B), 19′ rig. Götze (B), 27′ Weigl (B), 44′ Brandt (B), 76′ Mandragora (U)] Venerdì 2 agosto, ore 19.00, Besiktas-Udinese 0-2 [47′ Lasagna, 53′ Pussetto]

[47′ Lasagna, 53′ Pussetto] Sabato 3 agosto, ore 18.00, Udinese-Cjarlins Muzane 7-0 [9′ Nestorovski, 33′ Teodorczyk, 47′ Barak, 54′ Cristo Gonzalez, 58′ Nestorovski, 66′ Teodorczyk, 84′ Cristo Gonzalez]

[9′ Nestorovski, 33′ Teodorczyk, 47′ Barak, 54′ Cristo Gonzalez, 58′ Nestorovski, 66′ Teodorczyk, 84′ Cristo Gonzalez] Domenica 11 agosto, ore 17.30, Udinese-Al Wasl 1-0 [37′ De Paul]

[37′ De Paul] Lunedì 12 agosto, ore 18.00, Udinese-San Luigi 9-2 [8′ Disnan (S), 11′, 16′ Teodorczyk (U), 28′ Mandragora (U), 31′, 34′ Nestorovski (U), 42′ Mandragora (U), 69′ Teodorczyk (U), 72′ Lombardi (S), 85′ Oviszach (U), 87′ Barak (U)]



VERONA