Amichevoli Italia, tutto in bilico: test match verso l’annullamento?

Amichevoli Italia, tutto è ancora in bilico. Le sfide con la Germania e con l’Inghilterra possono essere annullate o giocate a porte chiuse

L’emergenza coronavirus rischia di far fermare anche la nazionale italiana. Come riportato dal Corriere dello Sport, ancora non si sa nulla sui due test match in programma contro Germania ed Inghilterra.

L’Italia di Roberto Mancini scenderà in campo a fine mese, anche se al momento si va verso le gare a porte chiuse. Probabile anche l’annullamento, nei prossimi giorni verranno fornite maggiori indicazioni.